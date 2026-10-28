カタルーニャのクラブは昨夏、アルゼンチン人FWと違法に交渉を行ったが、その際、ロヒブランコスの幹部には知らせていなかった。

これを受けてアトレティコは申し立てを行った。FIFAが管轄外との見解を示したため、最終的にスペインサッカー連盟（RFEF）が調査を引き継いだ。その結果、バルサが問われるのは「軽微な違反」のみと判断された。この件でカタルーニャのクラブに科されるのは、わずか602ユーロ。2025-26シーズンに売上高が10億ユーロの大台を超えたクラブにとっては、はした金だ。

2019年にも同様の裁定が下されている。当時バルサは、アトレティコ・マドリーに所属していたアントワーヌ・グリーズマンに禁じられた接触をしたとして、300ユーロを支払わなければならなかった。

アルバレスの場合、本人はアメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップの期間中に、すでにバルセロナへの移籍を望む意向を表明していた。しかし、マドリーのクラブは2030年まで残る契約と、5億ユーロという巨額の契約解除条項を挙げた。

移籍は実現せず、アルバレスは移籍希望を公言していたにもかかわらずマドリーに残留。ファンからの強い逆風にさらされている。「ワールドカップ期間中の発言について、ファンの皆さんに謝りたかった。あれは間違いだった。伝え方も、タイミングも」と、最近のマルカとのインタビューで許しを求めた。

さらに「皆さんが怒るのは理解できる。自分がファンだったら、私も怒っていただろう。それまでずっと私を支えてくれていただけに、なおさらだ。あの時期に支えてくれたチームにも感謝したい」と語った。

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アトレティコ・マドリーのシメオネ監督、フリアン・アルバレスを再び起用

ピッチ上では、ディエゴ・シメオネ監督からすでに再びチャンスを与えられ、現在は定期的に出場している。先週末のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦ではリーグ戦で今季初めて先発し、決勝点を挙げて1-0の勝利に貢献した。公式戦9試合で2ゴール2アシストを記録している。

一方、バルサは移籍市場が閉まる直前にアーセナルFCからガブリエウ・ジェズスを獲得した。現王者は、移籍金なしでMLSのシカゴ・ファイアーへ渡ったロベルト・レヴァンドフスキに加え、フェラン・トーレスも4850万ユーロでパリ・サンジェルマンへ放出。当初はアルバレスがその穴を埋めるはずだった。