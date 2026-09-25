元MFのデコ氏はSky Italiaに対し、バルセロナがインテル・ミラノのラウタロ・マルティネスの獲得を望んでいたことを明かした。「ある時点でラウタロが、我々が評価し、バルサでプレーするのにふさわしいと考えていたFWの1人だったのは事実だ。彼は我々が注視していた選手の1人だった」

しかし、インテルはこれを拒否。そのため、ブラウグラナは具体的な獲得への動きを見送った。「彼はインテルの象徴であり、レジェンドだ。そして今なお、そこでキャプテンを務めている。選手とクラブへの敬意から、インテルが交渉の意思はないと我々に伝えてきた時点で、我々は動きを止め、この件をそれ以上進めなかった」とデコ氏は語り、こう強調した。「我々はラウタロ本人とも、彼の代理人とも、一度たりとも接触していない。ただ、彼が我々が非常に称賛していた選手であり、今もなお称賛している選手だというのも事実だ。個人的に、私はラウタロの大ファンだ」

最終的にバルサは移籍市場閉幕直前、アーセナルのガブリエウ・ジェズスを獲得し、選手層の強化を図った。MLSへフリーで移籍したロベルト・レヴァンドフスキ（シカゴ・ファイアー）に加え、現王者はフェラン・トーレスも失った（4850万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍）。この穴は当初、アルバレスが埋めるはずだった。だが、アルゼンチン代表の獲得は想定よりもはるかに複雑であることが判明した。

バルサ：フリアン・アルバレスの移籍はなぜ実現しなかったのか？

アトレティコがこの構想に待ったをかけ、バルセロナのオファーを拒否。さらに、契約に明記された5億ユーロという莫大な契約解除条項を明確に指摘した。交渉は破談となり、アルバレスは公然と移籍希望を口にしていたにもかかわらずマドリーに残留。そこでファンから強い逆風にさらされている。

その結果、FWの完全な1対1の代役はバルセロナに加わらなかったものの、ハンジ・フリック監督率いる今季の攻撃陣は高い決定力と大きな脅威を示している。

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中でもこれまでのところ見事に的中しているのが、ラフィーニャを左ウイングから外して中央のFWに回したフリック監督の采配だ。ブラジル代表は公式戦8試合で驚異の14得点を記録し、さらに3ゴールを直接アシストしている。

チームメートのラミン・ヤマルも7得点を記録。そしてカリム・アデイェミも説得力あるパフォーマンスを見せている。オランダ戦（1-1）でのユルゲン・クロップ監督のドイツ代表初陣では決定機を逃したドイツ代表FWだが、すでに6得点関与（3得点3アシスト）を記録している。