カタルーニャ勢はこの夏、アルゼンチン人ストライカーの獲得に向けて集中的に動いていたが、アトレティコ相手に打つ手がなかった。そんな中、ラフィーニャはアルバレスへの連帯を示した。スペインメディアに対し、「アトレティコが何をしたのか理解できない」と語り、さらに「選手が自分の役割に居心地の悪さを感じているなら、そしてこれは自分の経験から言っていることだが、うまく機能させるのはとても難しい。彼はクラブを離れたいと明確にしていた」と強調した。

アルバレスは今夏、バルサとの協力を強く求め、うわさによればストライキにまで踏み切った。ただ、退団の許可は得られなかった。「彼をバルサに売る可能性は0パーセントだ。この件は金の問題ではなく、尊厳の問題だ。うそと半端な真実によるキャンペーンが展開された。そしてその代償を払うのはアトレティコだけだ」と、移籍市場終了の数日前にアトレティコのある関係者が『Marca』に説明していた。

その一方で、アルバレスが春に契約延長を断った後、6月20日までに移籍金1億5000万ユーロのオファーを出すクラブが現れた場合には、夏に移籍を認めるとアトレティコ首脳陣が約束していたともされる。しかし、これは実際には一度も起こらなかったという。その代わりにバルサは現世界準優勝のアルゼンチン代表FWに公然とアプローチし 、さらに同選手の代理人イダルゴを通じてアトレティコに圧力をかけようとした。アルバレスはアメリカ、カナダ、メキシコで行われたW杯期間中、自身にとってもアトレティコにとっても移籍が最善の選択肢だと語っていた。

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フリアン・アルバレスのアトレティコ・マドリーでの今後はどうなる？

一方、アトレティコは5億ユーロを一貫して要求していた。これはアルバレスの2030年まで残る契約に解除金として明記されている金額だ。最終的に移籍は成立しなかった。終盤にはマンチェスター・シティとアーセナルという2つのプレミアリーグの強豪まで争奪戦に加わっていたにもかかわらずだ。バルサは代わりにガナーズからガブリエウ・ジェズスを獲得した。

アルバレスは今回の一連の出来事を受け、現在の代理人フェルナンド・イダルゴとの関係解消を検討しているとも伝えられている。その代わりに、元選手ハビエル・パストーレの代理店と契約する可能性があるという。この代理店は、マンチェスター・シティの今夏の新戦力エンソ・フェルナンデスらも担当している。代理人を変更すれば、早ければ冬にもアトレティコ退団に向けた新たな動きに出る可能性は十分にある。

ストライカーの中央では、バルサの鮮烈なシーズン序盤において、ハンジ・フリック監督はここまで何よりラフィーニャを重用してきた。本職はウイングの同選手は、2022年夏に5800万ユーロでリーズ・ユナイテッドからバルセロナへ移籍。その前に契約延長を断っていた。ただし、最終的なイングランドのクラブとの決別は、ストライキやそれに類するものの結果ではなかった。