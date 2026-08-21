アトレティコ陣営では、数カ月にわたる対立を経て、26歳の攻撃的選手がディエゴ・シメオネ監督のチームに残留することはもはや現実的ではないとの認識に至ったようだ。

それでも、アトレティコの首脳陣は突如として示した交渉への前向きな姿勢に、ひとつの絶対条件を結びつけている。バルセロナというリーグの直接的なライバルに対しては、いかなる状況でもゴーサインを出さないというものだ。これにより、副世界王者が第一希望としている移籍先への道は断たれることになる。

ここ数週間でバルサが首都のクラブに提示したすべてのオファーは、即座に拒否された。交渉に応じる代わりに、アトレティコのクラブ首脳は契約に定められた5億ユーロの契約解除条項を繰り返し持ち出していた。

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フリアン・アルバレスはアーセナル移籍を望んでいないようだ

一方で、プレミアリーグ移籍への扉は開かれつつあるようだ。報道によると、イングランド王者アーセナルがアルバレスの獲得に向けて熱心に動いており、クラブの新方針に従えば、同クラブには獲得の許可が与えられることになる。

ただし、現時点でこのシナリオは選手本人の拒否によって頓挫している。ストライカーはロンドン行きを拒み、その代わりにバルセロナ移籍を求めているという。複数のスペインメディアの情報では、同選手はすでにかなり前からバルセロナと合意に達している。最初の接触は年初の時点ですでにあったとみられている。

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フリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリーの関係はなぜ決裂したのか？

対立の発端はさらにさかのぼる。2月、アトレティコ首脳陣はアルゼンチン人選手の説明によれば、適切なオファーがあれば夏にクラブを離れることを認めると口頭で約束していた。

この約束が守られなかったことが決裂につながった。アルバレスはワールドカップでついにこの不和を公にし、移籍は自分にとってもアトレティコにとっても最善の選択肢だと語っていた。

まさにこの発言が、両者の関係を急激に悪化させた。マドリーの幹部たちはつい数日前まで公の場で、そのセンターフォワードをいかなる状況でも放出しないと断言していたものの、継続する圧力が今になって方針転換を迫ったようだ。ただ、アルバレスの将来設計は依然としてカンプ・ノウへの移籍を見据えており、状況はなお行き詰まっている。