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アトレティコ・マドリーが日曜日のラ・リーガで快勝した。首都のクラブはヘタフェとの地域ダービーで、アレックス・バエナ、ジョニー・カルドーソ、アレハンドロ・グリマルドのゴールにより3-0で勝利。ロス・コルチョネロスは現在3位で、レアル・マドリーと勝ち点2差、首位FCバルセロナとは5差につけている。

アトレティコは好スタートを切り、早い時間に先制した。フリアン・アルバレスがペナルティーエリア内でボールを収めてバエナに落とすと、バエナの強烈な低いシュートがニアサイドに決まった。0-1。

30分が経過する少し前、ヘタフェGKダビド・ソリアのミスから2点目が生まれた。スペイン人GKはアルバレスのCKに飛び込んだものの、ボールの下をくぐってしまい、カルドーソに押し込まれるのを防げなかった。0-2。

後半、ヘタフェは攻撃で相手を脅かすだけの迫力を欠いた。今季のラ・リーガ全クラブで最少の10失点に抑えているアトレティコは、比較的難なく無失点を維持した。

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終了数分前には、アレクサンダー・セルロートがジェネ・ダコナムに背中をあからさまに押された。VARによる確認の後、主審はトーゴ人選手に2枚目のイエローカードを提示し、PKを与えた。これをグリマルドが決め、0-3とした。