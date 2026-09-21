フランチェスコ・ファリオーリ、FCポルト対ベンフィカを巡る審判についての注目発言を受けて猛烈な批判を浴びる

フランチェスコ・ファリオーリは日曜日、ベンフィカに3-1で勝利し、FCポルトのパーフェクトな成績を維持した。それにもかかわらず、批判を受けた。ベンフィカを率いるマルコ・シウバ監督は、このイタリア人指揮官の振る舞いを快く思っていなかった。

アヤックス前監督のファリオーリは試合前、ポルトガルの審判団について発言しており、シウバはそれを快く受け止めなかった。ファリオーリは、ポルトとベンフィカの試合では審判に関して「奇妙なこと」が起きていると述べていた。

ベンフィカのDFクレマン・ラングレは前半のうちにこの試合2枚目のイエローカードを受け、早々にピッチを後にした。「レッドカードについてはコメントしない。クラブがこの試合について何か言うことがあるなら、そうすべきだと思う」と、元フラムおよびエヴァートンの指揮官は語った。

それでも、FCポルトの同業者による発言には言及した。ポルトガル人指揮官によれば、ファリオーリは主審に影響を与えるためにそうした発言をしたという。

「これをシーズン終了まで続けられるかは分からない。私は別の文化圏から来たが、残念ながらここでは試合前も、試合後も、週の間も、考え得るあらゆる方法で審判に影響を及ぼすことが可能で、ときにはそれが実際に機能してしまうことさえある。プレミアリーグではそんなことは起きない」と49歳のポルトガル人は述べた。

シウバはこれ以上この件について語るつもりはなかった。「この後にファリオーリが来ると思うので、こう言っておくよ。チャンスをつかんで、彼にその質問をしてほしい。彼は昨日も話していたし、先週も『奇妙なこと』についてばかり話していた。だから、あなたたちもその会話に加わればいい。もちろん、そういうのが好きなんだろうから」と、いら立った様子で語った。

その後、実際にファリオーリに対し、ポルトガルでの物事の進み方はイングランドとは違うのかと質問が飛んだ。「それは分からない。私はプレミアリーグで働いたことがないからだ」とイタリア人指揮官は答えた。「先週私が言ったことは、自分の感覚に基づいていたと思う。そして、すでに言ったように、今夜は何も奇妙なことは起きなかったと思う。すべては問題なく進んだ」