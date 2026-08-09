ロドリゴ・モラに対し、ローマが具体的な関心を示していると、Sky Italiaが報じた。イタリア側は4500万ユーロにボーナスを加えたオファーを提示しており、この19歳の逸材をFCポルトから獲得したい考えだ。

モラにはローマに加えてガラタサライも関心を示しているが、こちらはレンタル移籍を軸に動いているとみられる。ローマは完全移籍での獲得を望んでおり、そのため現時点ではモラの獲得レースで優位に立っているとみなされている。

ローマは、モラが純粋なトップ下として最も力を発揮することを理解しているが、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の3-4-2-1システムでは、通常そのポジションに居場所はない。

ただ、ガスペリーニ監督とテクニカルスタッフは、右利きのモラが前線の後ろに入る2人のトップ下の一角として、もう少し幅を取った位置でもプレーできると確信している。

モラは15歳8カ月10日でデビューを果たし、ポルトガルサッカー史上最年少出場選手となった。ここまでポルトでは79試合に出場し、16ゴール6アシストを記録している。

昨季はフランチェスコ・ファリオーリ監督の下、44試合に出場し、そのうち28試合がリーガ・ポルトガルだった。テクニシャンはそのちょうど半分の試合で先発している。

モラはポルトと2030年半ばまで契約を結んでおり、契約には7000万ユーロの契約解除条項が設定されている。ただ、ポルトガルの現王者は交渉に応じる構えだ。

ローマの最初のオファーは不十分とみられているが、現時点ではポルトがどこまで条件を下げる用意があるのか、そしてローマがその金額を支払う意思があるのかは不明のままだ。

ガスペリーニ監督はすでに数カ月にわたり、新たなウイングの加入を待ち続けている。ローマはこの夏、メイソン・グリーンウッドとクライセンシオ・サマーフィルの獲得に迫ったが、最終的にそれぞれフェネルバフチェとアル・ヒラルを選んだ。