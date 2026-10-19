FCポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督が、火曜日に行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズでの対戦を前に、PSVへの敬意を示した。また、短期間在籍したアヤックス時代についても語っている。

「PSVは3年連続でリーグ優勝を果たしている。それは敬意に値する。ただ、サポーターの後押しがあれば、我々も勝てる」。PSVがポルトガルを訪れるのを前に、ファリオーリ監督は月曜日の会見で闘志を見せた。

「PSVの試合をしっかり分析したので、彼らの力は分かっている。数字も印象的だ。エールディビジでは3年連続で100得点以上を記録し、昨年は2位に20ポイント近い差をつけて優勝した。彼らの実力に疑いの余地はない」。イタリア人指揮官は、火曜日の対戦相手への過小評価を戒めた。

ファリオーリ監督は、アヤックスでの過去はPSV戦の準備に影響しないと強調する。「過去は過去だ。私は今、別のクラブにいるし、彼らにも新しい選手が大勢いる」。同監督はアヤックス在任中、PSVに2度勝利している。

リーグ優勝こそ逃したものの、ファリオーリ監督にはアヤックスでのシーズンに良い思い出がある。「本物のトップクラブで仕事をするのは初めてだった。アヤックスの人たちや経営陣とは良い関係を築けた。その友情はこれからも続く」

火曜日に対峙するボス監督も、かつて短期間アヤックスで指揮を執った。「彼の率いるチームはどこも、ひと目でそれと分かるサッカーをする。攻撃的で、強度も高い」。ファリオーリ監督はPSV指揮官をそう称賛した。

ポルトはチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティに0-2、レアル・ベティスに3-2で敗れた。PSVはシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けて勝ち点1を獲得し、RBライプツィヒとのアウェー戦では0-1で惜敗した。