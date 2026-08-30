『Voetbal International』のクラブ番ティム・ファン・ダウイン氏によると、テルスター戦でヨーリ・バースが控えに回るのは意図的な判断だという。アヤックスのこのDFにはFCポルトが強い関心を示しており、すでに接触している。

今週前半には、適切なオファーが届けばバースはアヤックスを離れる可能性があることが明らかになっていた。23歳のDFは今季ここまで、過去2シーズンよりも控えめな役割にとどまっており、その2シーズンではアヤックスの主力の一人だった。

欧州の舞台では、ミチェル・サンチェス監督が毎回デイリー・ブリントを優先している。さらに、ディース・ヤンセの成長もバースの状況に影響している。アヤックスは、日曜のテルスター戦で先発するヤンセを大きな才能と見ている。

「この取引の条件はまだ完全には明らかになっていない。レンタルと完全移籍の両方が選択肢にあるからだ。だが、バースが日曜のテルスター戦でベンチスタートとなるのは意図的に思える。アヤックスは、バースが早期に退団する可能性を想定している」とファン・ダウイン氏は記している。

ポルトでは、バースは2年前に自身の急成長の土台を築いたフランチェスコ・ファリオーリと再会できる可能性がある。このイタリア人指揮官はバースを高く評価しており、バースはアヤックスで守備陣の主力となっていた。

ポルトのバースへの関心は本気だが、獲得を狙うクラブは他にもある。アヤックスとの契約は2028年夏まで残っている。報道によれば、バース本人はアムステルダムを離れることに前向きなようだ。

以前の段階では、フランクフルトも関心を示していた。ただ、現時点ではポルトがバース獲得に向けて最も具体的な動きを見せているようだ。