フランチェスコ・ファリオリ、アヤックス退団の真の理由を明かす：「3人の監督を要求したわけではない。実のところ……」

フランチェスコ・ファリオリは『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューで、アヤックス時代の苦悩を語った。アムステルダムではしばしばサポートされていないと感じていたという。

特に冬窗で補強が必要だと伝えた際、その矛盾は顕著だった。ファリオリは「我々はボール捌きが良く守備もできる『ナンバー6』を求めている。そのポジションは試合中に守備ラインまで頻繁に下がってくるからだ」と説明した。

それなのにクラブが、全く異なる特徴を持つ『ナンバー6』を提示してくるなら、それは二つのことを意味する。間違った監督を選んだか、あるいは正しい監督を選んだものの、その言葉に耳を傾けていないかだ。そうなれば、結局は間違った選択をしたことになる。」

カリスマ的イタリア人監督は、アヤックスでこのような状況になったことを残念に思う。「監督には常に適切なサポートが必要だ。方向性が違えば、前進できない」

シーズン終盤も彼は真剣に受け止められていないと感じていた。チームを「CLレベル」に引き上げるため、クラブのさらなるプロ化を提案。3人の料理人を要求して解任されたという報道は否定した。

「3人の料理人やその他の荒唐無稽なものを要求したと読んだときは笑いました。正反対です。心理学者、栄養士、理学療法士を求めたのです。これは大げさではありません。トップクラブの現代基準に合致する専門家です」とファリオリは語った。

結局、ファリオリはFCポルトに移籍し、1年目でリーグ優勝を遂げた。 「サッカーへの考え方も、チーム編成のビジョンもすぐに一致した」とアンドレ・ヴィラス＝ボアス会長との絆を語る。「ポルトではコミュニケーションが直接的で、組織構造が異なるアヤックスより迅速に改善や実行ができる」。