FCポルトが優勝へまた一歩前進した。フランチェスコ・ファリオリ監督率いるチームは日曜日の夜、エストレラ・ダ・アマドーラを1-2で破った。31度目のリーグ優勝が目前に迫っている。

首位ポルトは勝ち点75の2位ベンフィカに4ポイント差をつけており、この勝利で優勝へ大きく前進した。3位スポルティングCPは71点で残り2試合。

14分、オスカー・ピエトゥシェフスキがDF2人をかわして突破を試みたが、ケヴィン・フーグ・ヤンソンに倒された。このPKをデニズ・ギュルが冷静に決めて0-1。

37分にはアルベルト・コスタのクロスをギュルが至近距離でヘディングし0-2。負傷離脱中のルーク・デ・ヨングとサム・アゲホワに代わり、ギュルは現在チーム唯一のストライカーだ。

前半はホームチームにほとんど脅威がなく、ポルトが攻勢を続けた。

60分過ぎにはロドリゴ・ピニョが裏へ抜け出しポストを叩いた。リバウンドをアブラハム・マーカスが外し、追加点は許さなかった。

ファリオリ監督のチームは終盤、エストレラに苦戦。後半30分、途中出場のシドニー・ファン・ホイドンクのFKをジョヴァネ・カブラルがヘディングで決めて1-2。このスコアで試合終了。 スポルティングCPがAVSフットボールSAD戦で勝ち点を落とせば、ポルトは土曜にFCアルヴェルカと優勝決定戦を行う。