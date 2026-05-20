ウェスレイ・スナイデルがフランチェスコ・ファリオリ監督率いるアヤックスの戦術を批判したことは、今もイタリア人監督の記憶に鮮明だ。同監督は『アルゲメン・ダグブラッド』紙に語った。

アヤックスでは「アヤックスらしいサッカー」をしていないとスナイデルらに批判されたが、ファリオリは意に介さなかった。「予測可能で面白くないと言われても、私にとっては大した問題ではない。大切なのは、選手たちが私たちのやり方を信じ、その意義を理解しているかどうかだ」と語った。

「ウェスレイ・スナイデルは親友だが、彼はいつも『これはアヤックスらしいサッカーじゃない』と言っていた」と笑いながら語った。「だが彼はモウリーニョ率いるインテルでプレーし、エトーはほぼフルバックのように動いていた。スナイデルはチームのために尽くし、すべてを勝ち取った。最近も彼が『モウリーニョこそが真のスペシャル・ワンだ』と話しているのを見た」

「重要なのは、自分がチームに所属しているかどうかではなく、選手たちに『自分たちは大きな何かの一部だ』と感じさせるメンタリティとチームスピリットを育めるかどうかだ。その力こそ、戦術以上に監督が持つべき最大の資質だ」

ポルト時代も基本理念は変えず、就任1年目でリーグ優勝を果たした。 今月、ファンは匿名アンケートで私やスタッフを批判してもよかったはずだ。しかし不満はなく、彼らはピッチ上でやるべきことに大きな快適さを感じていた。

ファリオリはアヤックスでの優勝を逃したが、クラブの発展に貢献できたと信じている。「私の在任中、オランダサッカー界やアヤックスファンが外国人監督や指導法にオープンになったなら、その経験はさらに価値を持つだろう。」

「ただし、私たちのメッセージは明確でした」と彼は続ける。「必ずしも華麗ではなかったかもしれませんが、PSVやフェイエノールト相手に即座に結果を出し、競争力を見せました。人々はそれを理解し、評価してくれました。だからこそ、私たちは信じられないほどの奇跡の寸前まで進めたのです」