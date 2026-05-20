フランチェスコ・ファリオリがウェスレイ・スナイデルの厳しい批判に反論：「だが彼はモウリーニョの下でプレーしていた」

ウェスレイ・スナイデルが批判したアヤックスの戦術は、今もフランチェスコ・ファリオリ監督の記憶に鮮明だ。

アヤックスでは「アヤックスらしいサッカー」をしていないとスナイデルらに批判されたが、ファリオリは意に介さなかった。「予測可能で面白くないと言われても、私にとっては大した問題ではない。大切なのは、選手たちが私たちのやり方を信じ、その意義を理解しているかどうかだ」と語った。

「ウェスレイ・スナイデルは親友だが、いつも『これはアヤックスらしいサッカーじゃない』と言っていた」と笑いながら語った。「だが彼はモウリーニョ率いるインテルでプレーしていた。当時のエトーはほぼフルバックだった。スナイデルはすべてを勝ち取った。それもチームのために身を捧げたからだ。最近、彼がインタビューで『モウリーニョこそが真のスペシャル・ワンだ』と言っているのを見た」

「重要なのは、自分がチームに所属しているかどうかではなく、選手たちに『自分たちは大きな何かの一部だ』と感じさせ、メンタリティとチームスピリットを育めるかどうかだ。その力こそ、戦術以上に監督に必要な最大の資質だ」

ポルト時代も哲学は変えず、就任1年目でリーグ優勝を果たした。 今月、サポーターは匿名アンケートで私やスタッフを批判してもよかったはずだ。だが、彼らは不満を語らなかった。ピッチ上でやるべきことに大きな満足感を示していた。

ファリオリはアヤックスで優勝を逃したが、クラブの発展に貢献できたと信じている。「私の在任中、オランダサッカー界やアヤックスファンが外国人監督や指導法にオープンになったなら、その経験はさらに価値を持つだろう。」

「ただし、我々のメッセージは明確だった」と彼は続ける。「必ずしも華麗ではなかったかもしれないが、PSVやフェイエノールトに対して即座に効果的で競争力のあるプレーを示せた。人々はそれを理解し評価してくれたおかげで、我々は信じられないほどのスポーツの奇跡の寸前まで突き進むことができた。」