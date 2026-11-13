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フランスに3-1で勝利した試合で、フランチェスコ・ピオ・エスポジトは、先に兄弟がPKを外すのを見ていたため、自らペナルティースポットに立った際には大きな精神的プレッシャーを感じたと明かした。インテルの若手ストライカーは目覚ましい好調ぶりを維持し、ネーションズリーグでイタリア代表に重要な勝利をもたらす、この試合のヒーローとなった。

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大きな重圧の中で応えた一戦

ピオ・エスポジトは急速にイタリア攻撃陣の中心となり、フランス戦での活躍によって、その評価をさらに高めた。好調な決定力を見せるインテル所属のFWは2得点を挙げ、フランス撃破に貢献した。しかし、最も大きな感情を伴ったのは、PKを成功させた場面だ。この試合では、それに先立って兄セバスティアーノ・エスポジトがPKを失敗していた。

重圧のかかる場面を振り返り、若きストライカーは、あのPKには単に得点差を広げる以上の意味があったと認めた。「責任は二重にあった」とSky Sport Italiaに語った。「一方では試合を決め、もう一方ではセバのミスを忘れさせなければならなかった。彼がPKを失敗するのをピッチ上で見て、重くのしかかっていた」

際立つ得点ペース

インテルの新星が残す数字は、A代表の指導陣にとって見過ごせないものになりつつある。ピオ・エスポジトは代表戦わずか14試合で9得点を記録し、イタリアサッカー史に名を残す選手たちに匹敵するペースで得点を重ねている。イタリア攻撃陣の次なる中心となる可能性に期待が高まる中でも、本人は浮足立っていない。

「それは分からない。僕にできるのは、常にベストを尽くすことだけだ」と説明した。「このまま続けていきたい。秘訣は日々の努力と、最大限の力を注ぐ姿勢を持ち、それを発揮することだけだから」

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強豪フランスを下した誇り

フランスほどの実力を持つ相手からの勝利は、国際舞台での地位を立て直そうとするイタリアにとって、大きな意味を持つ。過渡期を経て、時には世間から疑問の声も上がる中、今回の結果は、現体制の下でチームが良い方向に進んでいることを示している。エスポジトは、この勝利がチーム全員の努力の証しだと考えている。

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「これほど強いフランスに勝てたことは、間違いなく全員にとって誇りだ。この勢いを保たなければならない」とFWは語った。また、若さと経験の融合が最近の成功の主な要因だと指摘した。「僕たちは皆、大きな意欲を持って一緒に再出発した。若いグループだが、僕たちを大いに助けてくれる経験豊富な選手もいる」

結束を強める代表チーム

個人の評価や得点だけでなく、ロッカールームの雰囲気もイタリア復調の土台となっているようだ。エスポジトは、現在のチームには若い才能が恐れることなく力を発揮できるほどの一体感があると強調した。この結束は、ネーションズリーグでの難しい局面を乗り越える上で重要だった。最後にチームメイトの姿勢を称え、「結束力があり、大きな意欲を持って、とてもうまくやっているグループだ」と語った。

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イタリアは現在、苦労して積み上げた勝ち点10でグループ首位に立っている。しかし、現状に満足したり、油断したりする余裕はない。今週日曜日にはブリュッセルに乗り込み、強豪ベルギーとの厳しい一戦に臨む。