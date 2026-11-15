フランス、勇敢なトルコに辛勝しネーションズリーグのグループ首位に

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フランスにとって、UEFAネーションズリーグのトルコ戦は苦しい一夜となった。それでもボルドーで2-1の勝利を収め、グループAを首位で終えて準々決勝に進出した。

フランスは序盤から先制点を狙った。アドリアン・ラビオのシュートはトルコのGKベルケ・エゼルに阻まれ、ラヤン・シェルキのシュートはわずかに枠を外れた。フランスは一時、ボール保持率で73％を記録したが、ブラッドリー・バルコラもエゼルに得点を阻まれた。

トルコは持ちこたえ、カウンターの機会をうかがった。デニズ・ギュルがマイク・メニャンを脅かしたものの、メニャンがフランスの失点を防いだ。ワールドカップで準決勝に進出したフランスは試合を支配し、ボール保持率でも大きく上回ったが、前半は得点できなかった。エゼルはマイケル・オリーセのシュートも防ぎ、キリアン・エンバペのゴールはオフサイドで取り消された。

それでも後半開始間もなく、フランスが先制した。トルコのDFエミルハン・トプチュが不運にもボールを自陣のゴールに入れてしまった。これでジネディーヌ・ジダン監督率いるフランスは、グループAの首位を再び手にした。しかし、その座はすぐに失われるかに見えた。トルコのアルダ・ギュレルが至近距離からシュートを決めたが、VARの助言を受け、オフサイドとしてゴールは取り消された。

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ジダン監督は後半15分を過ぎたところで交代に動いた。ラビオとバルコラを下げ、エドゥアルド・カマヴィンガとエリ・ジュニオール・クルピを投入した。

これが功を奏した。終了10分前、シェルキのお膳立てからクルピが2-0とするゴールを決めた。ボルドーでトルコの抵抗を打ち砕く一撃となった。

かつてNECでプレーしたフェルディ・カディオグルも、終盤にトルコの選手としてピッチに立った。終了間際にはアブドゥルケリム・バルダクチがトルコの1点を返したが、敗戦を免れるには遅すぎた。