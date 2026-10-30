2026年バロンドール賞の詳細な投票内容が明らかになり、フランスの審査員で『フランス・フットボール』誌の編集長であるヴァンサン・ガルシアの選択が公表された。彼はフランス代表のキリアン・エムバペとウスマン・デンベレのコンビを上位に選び、イングランド人のハリー・ケインが戴冠した最終結果とは異なる順位をつけた。

エムバペはガルシアのリストで1位を獲得し、15ポイントを集めて、2025年のバロンドールを受賞したデンベレを上回った。デンベレは2位に入った。『フランス・フットボール』編集長の投票は、賞の最終順位に4番目に近い投票であり、また、レアル・マドリードのスターを首位に選んだ23人の投票者のうちの1人でもある。

ガルシアの順位は受賞者に関して意外なものとなった。ハリー・ケインはわずか6位にとどまり、3位に入ったラミン・ヤマル、4位のフビチャ・クヴァラツヘリア、5位のリオネル・メッシの後塵を拝した。

リストの残りでは、フランスのミカエル・オリーズが7位に入り、続いてノルウェーのアーリング・ハーランドが8位、一方で最終順位では4位だったスペインのロドリは9位に後退し、同じく同国のファビアン・ルイスが10位で最後となった。