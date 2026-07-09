フランス、ナスリがマネーロンダリングの疑いで警察に拘束される

アーセナル、マンチェスター・シティ、フランス代表でプレーした元サッカー選手サミール・ナスリがトラブルに巻き込まれた。仏紙『ル・パリジャン』によると、麻薬密輸、犯罪組織関与、資金洗浄を疑う司法捜査で、約10時間警察に拘束された。





ナスリはパリ司法警察金融捜査部（BRIF）に拘束され、組織犯罪グループによる麻薬密輸、犯罪組織結成、麻薬資金洗浄の疑いで取り調べを受けた。 事件の主犯は、2021年から服役中のマルセイユの密売人カリム・ベレブーと、その資金洗浄ネットワークの中核とされるオリヴィエ・サバの2人だ。





ナスリは、2016年頃に株主となったパリ近郊イヴリー＝シュル＝セーヌのナイトクラブ「XS」元経営者としての立場から、「組織犯罪集団による資金洗浄」に関与した疑いがある。 今回の拘束は6月末にマルセイユで行われた初回拘束に続くもので、夕方には釈放され、現時点で起訴はされていない。 税金がほぼ存在しないドバイを税務居住地とする元OM（マルセイユ）のMFは、4月に『レ・エコー』紙が報じた調査で明らかになったように、パリに居住している疑いもフランス税務当局から持たれている。Deliverooを通じて自宅に200件以上の食事を注文していたことが「裏切り」となったのだ。







