フランス、ジダンがコモのダ・クーニャに夢中「選手に求めるものをすべて備えている」

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ネーションズリーグのイタリア戦でも、フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督はルーカス・ダ・クーニャを起用する方針だ。元レアル・マドリーのジダンが率いる新体制で、コモの主将は予想外の形で中心選手となり、今やその地位を確立している。初めての招集、試合出場を経て、サン・シーロでの一戦でも正式な先発メンバーに抜てきされた。

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ここ数時間の間にテレフットのインタビューに応じたジダンは、コモの選手が自身のサッカー観を完璧に体現している理由を説明した。「彼は私が実現したいことを体現している。私の好きな要素がすべて詰まっている。チームのプレーを引き出し、攻撃の起点となり、自分のポジションを離れてボールを運ぶことを恐れない選手だ」

「私たちはよく彼の欠点を考える。『フィジカル面ではどうか……。競り合いでは……』と。でも実際、彼にはそれが必要ない。それを必要としない選手もいる。適切なポジションを取れるほど賢い選手もいる。そして彼は、そのポジショニングによって輝いている」