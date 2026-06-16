フランス戦を控えたセネガル代表監督からの緊急メッセージ

セネガル代表のバブ・ティアウ監督は、火曜日に開催されるFIFAワールドカップ初戦でフランスと対戦するにあたり、ビザ取得の困難で現地へ来られない母国ファンの不在を補うため、ニューヨークをはじめとする海外在住セネガル人コミュニティに代表チームへの全面的な支援を緊急呼びかけた。

渡航できなかった国内サポーターの分まで声援を送ってほしいと訴えた。

米国はセネガルにビザ制限を課しており、多くのファンが渡航できない。

「テランガのライオンズ」は通常、国際大会で「ガイエンディ」などのサポーター団体から多大な支援を受けている。彼らは試合中、顔や体を国旗の色で彩り、踊りを披露する。

フランス戦前日の会見でティアウ監督は「政治の問題でファンが来られず残念だ。特に苦しいときに力をくれる存在だけに寂しい」と語った。

その一方でチームは、フランス在住のセネガル人サポーターや北米の大きなディアスポラからの声援にも期待している。

マンハッタンにはセントラル・ハーレムの「リトル・セネガル」を中心に約2万人のセネガル人コミュニティがあり、シカゴやモントリオールにも大きなコミュニティがある。

ティアウ監督は、北米のサポーターがアフリカから来られないファンの穴を埋めてくれると期待している。

ティアウは「ここには大きなセネガル人コミュニティがある。彼らは愛国心が強く、代表チームを愛している」と語った。 明日、スタジアムにセネガルから来た人が一人もいないとは信じられないでしょう。彼らはここで活躍していますし、明日もファンやサポーターが私たちを支えてくれると確信しています」

45歳の監督は、接戦が予想されるこの試合で、スタンドの熱狂的な声援が勝敗を左右すると語る。

「フランスには強力な選手がいるので厳しい試合になるだろう。大会のスタートが重要だと理解している。早期に自信と団結力を得たい。簡単ではないが、準備はできている。 我々は独自の武器を持ち、正しいプレーをすればどのチームにも勝てる」