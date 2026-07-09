ラファエル・ファン・デル・ファールトは、モロッコ戦で2得点に絡んだキリアン・ムバッペを絶賛した。 NOS解説陣は「バロンドールまであと2試合」と見るが、ファン・デル・ファールトはさらに踏み込んだ評価を下した。

前半は自ら得たPKを弱く枠外へ外し、期待外れだった。だが後半、ファーサイドへの鋭いシュートとデンベレへのアシストで試合を決定付けた。

今大会8得点目でチームメイトのメッシ（アルゼンチン）に並んだ。W杯通算20得点とし、12歳上のメッシ（39）を1点差に迫る。

「彼については、いくら語っても語り尽くせない」とアナリストのウィム・キーフトは1-0のゴールについて語った。ムバッペは16メートルほどの位置からイッサ・ディオプをかわし、ボールを正確にファーサイドの隅にカーブをかけて決めた。「本当に特別だ。結局のところ、唯一無二のゴールだ」

「狭いスペースでこれほど決めるのは初めてではない。信じられない」とキーフト。共同解説のノルディン・アムラバットは「フランスが優勝すればムバッペはバロンドールを取れるか」と質問。キーフトとファン・デル・ファールトは即座に「はい」と答えた。

ファン・デル・ファールトが「レアル・マドリード時代に彼を疑った人たちは恥じるべきだ」と語ると、アムラバットは、ムバッペのレアル退団を求める9700万人が署名した請願書を話題にした。

「あの人たちは死ぬほど恥ずかしいはずだ！ あいつを追い出すべきだ」とファン・デル・ファールトは、おそらくチームメイトのヴィニシウス・ジュニオルを指して言った。「彼はまさに最高だ！ あれほど上手ければ……PKは練習で身につくものではない、メッシを見ればわかるだろう……」

ただ、ファン・デル・ファールトは「今日は彼のプレーは良くなかった。チャンスをいくつか逃した。それでも世界級のゴールを決めた。信じられない。彼は非常に速い。41歳になっても、もしまだプレーしていれば、同じように速いだろう」と笑いながら締めくくった。



