フランス代表のオリリアン・チュアミニは、ノルウェー戦を前に警戒を強めた。グループ首位を争う一戦で、アーリング・ハーランドは「レ・ブル」最大の脅威だと強調した。

ボストンのジレット・スタジアムで取材に応じた彼は、マンチェスター・シティのFWについてこう語った。「ハーランドは恐ろしい選手だ。『サイボーグ』というあだ名は彼にぴったりだ。彼はいつでもゴールを決めることができる。我々は90分間、常に警戒を怠ってはならない」。

グループステージでは良い試合をしたが「一番いい試合は最後に取っておいた。優勝候補と首位を争うが、どんな展開にも備えている」と語った。

グループ1位突破の意義については「移動が減り疲労も軽減される。だが何よりも全勝したい。良いパフォーマンスを示し、次のステージへ最高の位置で進みたい」と語った。

また、チームメイトのキリアン・エムバペについても「ピッチ内外で尊敬している。素晴らしい人間であり、一流の選手だ。世界最高の選手の一人」と称えた。

デシャン監督退任後のスタッフについては「ジェイ・ステファンは方針を継続し、明確な任務を与えられている。我々は原則を守り、彼とはオープンな関係を築いている」と語った。

戦術についても「4-3-3でボランチを置くと攻撃はスムーズ。だが4トップの場合はバランスが重要。セネガル戦ではカウンターを防ぐため守備を下げた」と説明した。

また、厳しい気象条件にも対応できたと語った。「クラブワールドカップの経験から、このような状況は想定内だった。前回の試合が、どんな状況にも備える準備させてくれた」。