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フランスはUEFAネーションズリーグで、粘り強く圧力をかけ、後半に好機を確実に生かしてトルコに2-1で競り勝った。トルコの低い位置に構えた守備ブロックに前半45分間は苦しめられたが、ジネディーヌ・ジダン監督が戦術を変えずに辛抱強く攻め続けた結果、マトミュット・アトランティックでついに均衡を破った。

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このUEFAネーションズリーグの一戦では、ボール保持率で上回る側と、規律を保って深く構える守備陣との典型的な対決が見られた。ジダンはトルコを自陣の守備側3分の1に押し込み、フランスの選手個々の力を生かそうとした。サイドでのポジション交換と素早い縦への展開を使い、コンパクトな相手の守備を崩す狙いだった。ボールを支配し、左右への揺さぶりを続けてトルコの粘りを削ることが主な目的だった。

一方、セルゲン・ヤルチンは、押し込まれても崩れないという明確な考えで試合に臨んだ。トルコの戦術的な狙いは、フランスにライン間のスペースを与えず、ホームチームを成功率の低いクロスや遠距離からのシュートに追い込むことだった。ヤルチンはボール保持を犠牲にして守備組織を保ち、フランスの攻撃陣を焦らせるとともに、カウンターでは高い位置に設定された相手の最終ラインの背後を突こうとした。このプランによって、後半まで同点を維持した。

フランスの戦術的布陣

ジダンが採用したのは、攻撃時に2-3-5へと変化する柔軟な4-2-3-1だった。ビルドアップの軸となったのは、ダブルボランチを組むアドリアン・ラビオとルーカス・ダ・クーニャだ。2人がカウンターへの備えを担うことで、両サイドバックのサエル・クンベディとアンディ・ディウフは高く、幅を取った位置へ上がることができた。これにより、トルコの守備陣形は横に広げられ、ラヤン・シェルキとマイケル・オリーセがハーフスペースでプレーするためのスペースが生まれた。

フランスがプレスを始める条件は明確だった。トルコが中央を通してボールを運ぼうとしたとき、あるいはGKベルケ・エゼルへのバックパスが出たときに、即座に圧力をかけた。前線のキリアン・エンバペは複合的な役割を担い、たびたび低い位置に下りてメリフ・デミラルを持ち場から引き出した。そうして空いたスペースへ、ブラッドリー・バルコラが斜めに走り込んだ。守備では高い最終ラインを保ち、イブラヒマ・コナテが主にカバー役を務め、背後へ送られるダイレクトなボールに対応した。この戦略の土台は敵陣で圧力をかけ続けることにあり、56％のボール保持率と計22本のシュートが示すように、トルコを絶えず苦しい状況に置いた。

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トルコの戦術的布陣

ヤルチンは実利的な5-4-1の守備陣形を選び、ボールを確保した際には4-2-3-1へ移行することもあった。最終ラインの中央にはアブドゥルケリム・バルダクチ、デミラル、エミルハン・トプチュの3人を並べ、ペナルティーエリア内の守備を厚くした。守備陣の背後に走り込むスペースをなくし、エンバペのスピードを封じる狙いだった。

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ボール保持時には、ハカン・チャルハノールが戦術上の中心となり、アルダ・ギュレルとデニズ・ギュルへ素早くボールを送ろうとした。しかし、1トップへのサポートが不足し、トルコはボールを保持し続けるのに苦しむことが多かった。それがシュート数の大きな差につながった。プレスは受け身で、ミドルブロックからローブロックを敷き、フランスが攻撃側の3分の1に入ったときに限って仕掛けた。48分間にわたる守備の規律は目を見張るものだったが、最終的には圧力に屈した。敗れはしたものの、90分にギュレルのアシストからバルダクチが決めたゴールは、セットプレーや攻守の切り替えから得点を狙えることを示した。試合を支配し続ける力は欠いたものの、戦術プランには有効な点があった。

戦術的な駆け引き

勝敗を左右する戦術的な攻防は、サイドで繰り広げられた。フランスが両サイドで数的優位を作り続けたことが、ついに均衡を破るミスを誘った。トルコのウイングバックに繰り返し仕掛けた結果、トプチュは対応が難しい位置に追い込まれ、49分のオウンゴールにつながった。この場面を境に試合の構図は大きく変わり、トルコは全員がボールより後ろに構え続けるわけにはいかなくなった。

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ジダンはテンポを落とさず、高い頻度で攻め続けることを選び、戦術的な攻防を制した。トルコがコンパクトさを保っていても、フランスがペナルティーエリアへ攻め込む回数の多さは、CK8本、シュート22本という数字に表れ、守備にほころびが生じる可能性を高めた。ヤルチンの守備組織は堅固だったが、圧力を和らげる次の手を欠いた。その結果、守備の集中力が消耗し、フランスはそこを突いて2点目を奪った。

試合中の修正

63分にエドゥアルド・カマヴィンガとエリ・ジュニオール・クルピを投入したことが、ジダンの会心の一手となった。ラビオとバルコラを下げたことで、フランスは中盤のプレスと攻撃側の3分の1での動きに新たな活力を加えた。この修正は80分に実を結び、シェルキのアシストからクルピがリードを2点に広げた。交代によってフランスは、時間をかけて打開を探る形よりも、素早い連係を優先する直接的な攻撃へと切り替わった。

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トルコは81分にフェルディ・カドゥオール、オルクン・キョクチュ、オウズ・アイドゥンを立て続けに投入して応じた。これに伴い、5人の最終ラインをやめ、より攻撃的な4-3-3へ変更した。トルコはより積極的になり、この修正はある程度機能した。90分にはバルダクチが一矢報いるゴールを決めた。しかし、後半中盤にフランスが築いた戦術的優位を覆すには、変更が遅すぎた。

結論

最終的に、フランスの勝利をもたらしたのは、戦術を貫いたことと選手層の厚さだった。トルコの5-4-1は守備面で強固だったが、フランスが高い最終ラインを維持するのをためらわせる攻撃の出口を欠いていた。トプチュのオウンゴールはフランスの絶え間ない圧力が直接もたらしたものであり、途中出場したクルピの働きは両チームの選手層の差を浮き彫りにした。トルコの終盤のゴールは戦術を貫く姿勢を示したが、80分間にわたって試合のテンポとプレーするエリアをコントロールしたフランスが、勝ち点3を手にした。