フランスのニース市長エリック・シオティ氏は、 国際サッカー連盟（FIFA）に対し、7月14日（火）に開催予定の2026年ワールドカップ準決勝フランス対スペイン戦のキックオフ前に1分間の黙祷を行うよう要請した。これは、10年前の同日にプロムナード・デ・ザンジェリーで発生したテロ攻撃の犠牲者を追悼するためのもので、 86人の犠牲者を追悼する黙とうを行うことを決定した。

シオティ市長はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に公式書簡を送付。フランスだけでなく世界を震撼させたこの悲劇の10周年に、象徴的な追悼の儀式を行うよう要請した。同市長は、この行動が深い人道的意義を持つと強調した。

書簡では、試合前の黙とうが「サッカー界全体がテロの犠牲者と遺族に連帯を示すことになる」と強調した。

シオティ氏はさらに、黙祷は「犠牲者の家族や生存者、フランス国民全員から深い感動をもって迎え入れられるだろう」と述べ、「サッカーが体現する兄弟愛と団結の価値観」に触れ、テロに立ち向かう際の人道的連帯を示すスポーツの役割を強調した。

2016年7月14日、テロリストが大型トラックでプロムナード・デ・ザングレに突っ込み、86人が死亡、数百人が負傷した。