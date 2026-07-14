本日火曜夕方、米ダラス「AT&Tスタジアム」で2026年W杯準決勝スペインvsフランスが行われ、決勝進出を争う。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる「ラ・ロハ」は、フランス代表より休息日が1日少なく、移動疲労も蓄積しているため、コンディションがやや不利だ。

戦術面では、公式戦37試合無敗のスペインの中盤支配力と、ディディエ・デシャン監督率いるフランス堅守が激突する。

スペインは疲労が溜まる中、パウ・コパルシとエメリク・ラポルトの堅い守備と五輪代表のフィジカルを生かし、キリアン・エムバペやウスマン・デンベレのスピードを封じて再び歴史を刻むつもりだ。

スペインの予想布陣は以下の通り：

GK：オナイ・シモン

DF：ペドロ・ポロ、パオ・コパルシ、エメリック・ラポート、マルク・ククレジャ

中盤：ロドリ、ダニー・オルモ、ファビアン・ルイス

フォワード：ラミン・ヤマル、ミケル・オイアルサバル、アレックス・バイナ

一方、フランス代表は以下の布陣が予想されます：

GK：マイク・マイナン

DF：ジュール・コンデ、ウィリアム・サリバ、ダイオット・ウバメカノ、ルーカス・デニー

中盤：オリビエ・ジルー、アドリアン・ラビオ、ウスマン・デンベレ

攻撃：ウスマン・デンベレ、ドゥイ、キリアン・エムバペ