フランスに4－6で勝利し3位になったにもかかわらず、トゥヘル監督は英メディアから批判されている。3位決定戦で見せた攻撃的な戦術を、アルゼンチン戦でも使うべきだったという声が多いからだ。

準決勝でも同様の攻撃サッカーを採用していれば決勝進出の可能性があったとの見方が強く、トゥヘル監督への批判が続いている。BBCは「アルゼンチン戦ではあの攻撃性はどこへ消えたのか？」と疑問を投げかけている。

特にブカヨ・サカの活躍を目の当たりにして、なぜ準決勝で起用されなかったのかという疑問の声も上がっている。

デイリー・メールは「リード時に守備ではなく攻撃すればどうなるか、トーマス、わかるだろう？」と追い打ちをかける。 ESPNも、3位決定戦と準決勝には天と地ほどの差があると指摘。「4-1-4-1のフォーメーションはウイングの力を引き出し、フランスはカウンターごとに翻弄された」と分析した。

スカイ・スポーツは3位でも「トゥヘルは失敗した」と断じ、その立場が危ういと伝えている。 「イングランド代表監督は、最も重要な場面で失敗した。それは彼が招聘された目的とは正反対の結果だ。アルゼンチン戦でサカを先発から外した後、彼は準決勝で守備的な戦術を選択したが、それは完全に裏目に出た。」

『ザ・サン』も準決勝でサカをベンチに置いた采配を批判。「全国が彼が負傷していると推測したが、試合後サカは『体調は万全で出場したかった』と語った。これはトゥヘルへの圧力をさらに強めるだけだ。」

好試合だったにもかかわらず、失望感は消えない。「イングランドはついに世界王者にふさわしいプレーを見せたが、タイトルはすでに失われていた。混乱と混沌に満ちた試合の中で、彼らは金メダルではなく銅メダルを獲得しただけだった。」