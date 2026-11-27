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フランスのメディアは金曜朝、スタッド・レンヌ戦（3-1）でのNECのGKゴンサロ・クレッタスの活躍を高く評価した。アルゼンチン人GKは数々のセーブで、ナイメーヘンのチームの勝利に大きく貢献した。

NECは木曜夜、スタッド・レンヌに3-1で見事な勝利を収めた。ゴッフェルトスタディオンでは、ディック・シュローダー監督率いるチームがブライアン・リンセンのゴールで早々に先制した。

その後、スタッド・レンヌがすぐに同点に追いつき、スコアボードには長く1-1の数字が並んだ。

それでもNECは終了10分前に勝ち越した。クレメント・ビショフへのファウルで得たPKを、チャロン・シェリーが決めた。

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さらに数分後、そのビショフがニアサイドへ強烈なシュートを放ち、ボールはポストの内側に当たってゴールへ。試合を決定づけた。

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だが、この試合で最も輝いたのは得点者ではなく、NECのGKだった。『ウエスト・フランス』はクレッタスをマン・オブ・ザ・マッチに選出。実に8本ものシュートをセーブした。

同地方紙は「マン・オブ・ザ・マッチだ。後半、ルポール（45＋1分）、ナギダ（48分）、シセ（55分）、再びルポール（60分）、アル・タマリ（73分）のシュートを防ぎ、NECを支えた」と記した。

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地元メディアの『レンヌ・アンフォ・オートルマン』もクレッタスの活躍に注目。「絶好調だったアルゼンチン人GKがチームを支えた」と評した。

マキシフットもクレッタスをピッチ上で最高の選手と評価。「マン・オブ・ザ・マッチはゴンサロ・クレッタス。まさに壁だった」と伝えた。