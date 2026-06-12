フランス代表DF：「ムバペはあらゆる批判を黙らせる準備ができている」

パリ・サンジェルマンのDFルーカス・エルナンデスは、米国で代表チーム最初のメディア対応に臨んだ。自信に満ちた姿で登場し、早々のプレッシャーにも動じず、キャプテンのキリアン・エムバペを力強く擁護した。

フランスがW杯最有力候補かと問われると、笑って答えた。 「いきなり攻めてきますね（笑）。フランスは強いですが、他のチームもいます。セネガル戦は難しいでしょうが、あと数日で準備します」

また、米国の暑さと高湿度については「ヨーロッパとは気候が異なるが、対応できる。昨年のクラブワールドカップで経験した選手も多く、準備はできている」と語った。 最も大切なのは、こまめな水分補給で体を冷やし、休憩ごとに水分を摂ってリフレッシュすること。私たちは最高のサッカーを見せたいからね」。

また、キリアン・エムバペとウスマン・デンベレの2トップについては「2人は選手としても友人としても相性が良く、いつも一緒に冗談を言い合い、食事も隣り合って座る」と語った。 私は2人をとても気に入っている。私とウスマンがパリ・サンジェルマンに加入したとき、キリアンととても親しくなった。彼が移籍した後も、私たちは2週間に1回は電話で話している。ピッチの外でも、2人は非常に親しい関係にあると断言できる」。

メディアやファンがキリアン・エムバペを批判しすぎているのではないかという質問には、こう反論した。「彼は別格の選手だ。その立場にある者は、誰もが倍の注目を浴び、ピッチ外まで監視される。 私は彼がワールドカップ開幕に向けて100％の情熱と意欲を持っていると断言できる。最初の調整期間は一緒にいなかったが、彼は素晴らしい準備ができていると聞いている。今シーズン受けた批判をすべて黙らせるだろう」。