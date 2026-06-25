フランス代表DF：「これがハーランドを封じる作戦だ」

バイエルン・ミュンヘンのDFダイオット・ウバメカノは、来週金曜に代表戦で対戦するマンチェスター・シティのFWエリング・ハーランドに警戒を表明した。

両国はグループ9で首位を争い、ともにセネガルとイラクに勝ち勝ち点6だが、得失点差でフランスが上回る。

オバメカノは仏紙『レキップ』に「ハーランドには常に注意が必要だ。彼の位置とボールを持つ選手の動きを常に把握しなければならない」と語った。

「背後にいるときや味方がサイドを突破するときは、彼の方向と位置を確認するため、一度や二度振り返る必要がある。彼はキリアン・ムバッペのように並外れたスピードを持つ選手だ」と続けた。

フランスサイト「フット・メルカート」によると、ハランドについてこう続けた。「彼はほんの一瞬で方向を変える。だから、常に目を離してはならない。タッチを予測してボールへの接触を阻止できないなら、サイドへ追い出すべきだ。彼はフィジカルな接触を好む。私もそうだ」。

さらにこう続けた。 「ただし、試合をコントロールし、彼をサイドに追いやり、シュート角度を狭めることも必要だ。相手のスローインの際はダブルマークが有効で、フリーの選手（通常はサイドバック）は彼から離れず、私はすぐ後ろに位置取るが、近づきすぎないよう注意する」。

最後にこう結んだ。「彼は非常に強力なので、動きを予測して先回りするのは難しい。彼との対戦は、常に真の戦いになる」

なお、ハーランドはW杯ノルウェー代表初戦2試合で4得点を記録。イラク戦とセネガル戦でそれぞれ2ゴールを決めた。