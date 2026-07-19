フランス代表選手が痛烈に批判：「W杯の3位決定戦は開催すべきではない！」

フランスは準決勝に続き3位決定戦でも敗れ、大きな失望に包まれている。一方、W杯で3位決定戦を行うべきか議論が高まっている。

イングランド戦（4-6）で終盤に交代出場したジュール・クンデは「決勝だけを目指してきたプロ選手にとって、この試合は不要だ」とbeINSportsに語った。

この意見には、決勝を目標にしていたイブラヒマ・コナテも賛同。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督も「選手たちは誰も3位決定戦を望んでいない」と語った。

大会を通じて全試合先発したクンデは、結果に落胆している。「最も残念なのは決勝に進めなかったことだ。スペイン戦は本当に厳しい試合だった」と語った。

4位という結果に終わったロッカールームでは、キリアン・ムバッペが2得点を挙げ、リオネル・メッシを抜いてW杯通算最多得点者となった。

「チームが最優先だ。キリアンにとっては歴史的な瞬間であり、彼は本当に素晴らしい選手だが、今日は負けてしまい、2連敗で大会から敗退してしまったため、喜ぶ気にはなれない」とクンデは語った。

最後にクンデは「ディディエ・デシャン監督には、共に過ごした時間と、勝った試合も負けた試合も含めて感謝している。とても有意義な経験だった」と前向きに語った。