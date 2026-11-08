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ウォーレン・ザイール＝エメリが、フランス代表の新監督ジネディーヌ・ジダンの下で代表に復帰する可能性に、大きな興奮を示した。パリ・サンジェルマンの逸材は、不本意な戦列離脱を経て、フランス代表での座を取り戻す準備ができている。

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パリの逸材、再起へ

ザイール＝エメリは、相次ぐ身体的な問題により前回の代表ウィークで代表チームに合流できなかったが、ようやく再びあの青いユニフォームに袖を通す準備が整った。この10代の選手は当初、ジダンが発表した招集メンバーに含まれていたものの、負傷により辞退を余儀なくされた。才能あるMFは、チームメイトが戦う姿をピッチの外から見守ることになった。

当時はプレーできなかったが、PSGのアカデミー出身であるザイール＝エメリは、チームとのつながりを保つため、代表チームの直近の試合でメンバーを訪ねた。そのつらい時期を振り返り、欠場は受け入れがたかったものの、ほかの選手たちが温かく迎えてくれたと明かした。『フット・メルカート』が伝えたところによると、本人は「間違いなく悔しかった。前回の試合後にみんなに会いに行ったら、全員が温かく迎えてくれた。またみんなに会うのが待ちきれない」と語った。

ザイール＝エメリ、ジダンの下での活動に期待

20歳の逸材にとって、ジダンの指導を受けて技術を磨くのは今回が初めてとなる。ピッチに立った歴代屈指のMFから、同国で最も将来を嘱望される若手へ。その経験は、まだ10代のザイール＝エメリの急成長するキャリアにおいて、重要な転機となりそうだ。サッカー界を代表する人物とともに活動することの大きさを、この躍動感あふれるMFは十分に理解しており、ワールドカップ優勝経験者から学びたいと考えている。

名将との合流を前に、ザイール＝エメリは期待を隠さなかった。「新監督の下で初めて活動するのは特別なことになるだろうし、楽しみにしている」と喜びを示した。

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起用ポジションをめぐる見解の違い

本人が代表復帰に集中する一方、ピッチのどこで起用するのが最適かをめぐり、クラブと代表の監督の間で興味深い戦術的な議論が生まれている。ルイス・エンリケはパルク・デ・プランスで、この若手を右サイドバックとしてたびたび起用してきた。ザイール＝エメリはその役割で際立った適応力と強さを見せている。しかし、ジダンは代表チームにおけるこのパリの選手の将来について、まったく異なる考えを持っている。「ウォーレン・ザイール＝エメリを右サイドバックとはまったく考えていない。彼は中盤で優れている。ここはクラブではない。選手を選ぶときは、その選手本来のポジションで見たい」とジダンは説明した。

この発言について問われたエンリケは、同じく名将であるジダンと公の場で論争するのではなく、慎重な対応を選んだ。スペイン人指揮官は、複数の役割で若い教え子が見せた成熟ぶりに感銘を受けている一方、代表監督の判断を尊重している。「ジネディーヌ・ジダンに何か助言があるかって？ 監督はそれぞれ自分の仕事をする。ジダンはそれを非常にうまくやっている」とPSGの指揮官は語った。

ネーションズリーグで迎える重要な2試合

ザイール＝エメリとフランス代表のチームメイトにとって、目の前の課題はネーションズリーグの重要な2試合だ。フランス代表は11月12日にイタリアへ遠征して強豪との一戦に臨み、そのわずか3日後にはボルドーでトルコを迎える予定だ。この2試合は、ジダンの戦術構想と、PSGのMFら若手をチームにどう組み込むかを試す重要な機会となる。ザイール＝エメリにとっては、単なるコンディション回復後の復帰ではない。ジダンの下で進むフランス代表の変革の中心に、自分がふさわしいと証明するチャンスだ。