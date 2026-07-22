『Sport Bild』によると、フランス代表チームメイトのキリアン・ムバッペは、W杯期間中、オリゼにレアル・マドリード移籍を強く勧めていた。

同紙によると、ムバッペはバイエルンの攻撃的MFオリゼと頻繁に連絡を取り、マドリード移籍を強く勧めた。レアルのスーパースターは「チームが君を必要としている」と伝え、2人が白いユニフォームでプレーするイメージを共有したという。

さらにムバッペは、マドリードでの生活や街の魅力を熱く語り、オリゼを説得。約5週間に及ぶ大会期間中、ほぼ毎日アプローチを続けたという。

同時にムバッペはレアルのペレス会長とも協議し、オリセ側から「前向きなシグナル」があると伝えた。バイエルンのスターにとって、チャンピオンズリーグ制覇も大きな動機だ。

W杯準決勝でスペインに敗れ、期待外れに終わったことで、オリゼは一日も早く大きなタイトルが欲しいと考えている。 だがバイエルンのユニフォームでそれが実現できるかには疑問を感じている。2025年のCLは準々決勝、2026年は準決勝で敗退。オリゼはレアルなら優勝の可能性が高いと見ている。

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バイエルンでのオリゼの将来には不透明感が漂う。

とはいえ、まだ決まったわけではない。バイエルンはオリゼを残留させ、2029年まで続く契約を早期延長したい考えだ。そのために年俸を推定1400万ユーロから約2500万ユーロへ大幅アップする方針である。

なお、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長とペレス会長は、相手クラブに事前通知なく選手を引き抜かないことで合意している。現時点でレアルからバイエルンへ正式な打診はない。

ここ数か月、スポーツディレクターのマックス・エベル、ハイナー会長、オーナーのウリ・ヘーネスらは「オリゼは売却不可」と繰り返し強調。2億ユーロ超のオファーでも検討しない方針だ。契約解除条項はない。

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オリゼは今夏バイエルンを去るのか？

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』と英紙『ザ・アスレティック』は、レアル・マドリードが内部でその可能性を「ほぼ不可能」と断定したと伝えた。 ただ、フランス紙『レキップ』は、W杯期間中にオリゼがチームメイトにレアル移籍の希望を明かしたと伝えていた。

しかし、スカイはこれを否定し、左利きの選手は退団を計画していないと伝えた。代理人もバイエルン幹部に「心配しないでください、我々は残ります」と伝えたという。

それでもオリゼがバイエルンにとって重要な戦力であることは疑いがない。加入2シーズンで107試合96得点関与を記録し、W杯でも7アシストの大会新記録をマークした。 これは大会記録で、これまで最多だった1970年のペレ（6アシスト）を超えた。