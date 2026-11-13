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ダヨ・ウパメカノが代表合宿を離れたことを受け、フランス代表の守備陣はさらなる大きな痛手を負った。バイエルン・ミュンヘンのDFは、フランス代表がイタリアに不本意な敗戦を喫したわずか数時間後、離脱を許可された。

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ネーションズリーグでの敗戦後、ウパメカノが代表チームを離脱

フランス代表は、ウパメカノが個人的な理由で正式にチームを離れたと発表した。バイエルン・ミュンヘンのセンターバックは、ジネディーヌ・ジダン監督と直接話した後、金曜日にドイツへの帰国を認められたと、APが報じた。

ミラノでの敗戦はフランス代表にとって特に痛手だった。イタリアがホームでフランスに勝利したのは64年ぶりだったためだ。ジダンにとっては、新たな監督職で厳しい船出となった。ワールドカップ後にディディエ・デシャンから監督の座を引き継ぎ、代表チームの再建を目指す伝説的な元MFにとって、今回の結果は就任後初の敗戦となった。

ウパメカノは木曜日の試合に出場したが、今回の代表活動期間中にこれ以上プレーすることはない。フランスサッカー連盟は、同選手が直ちにミュンヘンへ戻ると明らかにした。

守備陣の危機に直面するジダン

ウパメカノの離脱は、フランス代表を苦しめる相次ぐ欠場の一つにすぎない。ジダンは守備陣と中盤における異例の多さの負傷者に対処を迫られている。

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今回の離脱に先立ち、代表活動期間が始まる前から主力選手の辞退が相次いでいた。ウィリアム・サリバ、ジュール・クンデ、マクサンス・ラクロワはいずれも招集できず、フランスの最終ラインは極めて手薄な状態にある。さらに、マヌ・コネ、ウスマン・デンベレ、エステバン・ルポールも欠いている。

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イタリアがネーションズリーグのグループ首位に浮上

フランスが選手の確保に苦しむ一方、イタリアは復調を見せている。インテルのFWピオ・エスポジトが木曜日に2得点を挙げ、イタリアの歴史的勝利に貢献した。この結果、イタリアはグループA1の首位に浮上した。

ジダンの下での戦術変更はまだ初期段階にあるが、決定力の高いイタリアの攻撃を前に守備の不安定さが露呈した。多くの主力を欠くフランスは、試合の長い時間帯で連係を欠いていた。

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トルコ戦でエンバペが先発復帰か

フランスは勝利を取り戻すべく、日曜日のトルコ戦に目を向けなければならない。ただ、フランス代表には希望の光もある。スターFWのキリアン・エンバペが先発に復帰する可能性があるためだ。

グループ首位のイタリアに食らいつくには、ジダンにとって日曜日の勝利が不可欠だ。負傷者とウパメカノの離脱によって守備陣が崩壊状態にあるなか、圧倒的なパフォーマンスを見せることが攻撃陣に求められる。相次ぐ欠場者に対応するため、ジダンが手薄になったチームをどう組み替えるかは、まだ分からない。