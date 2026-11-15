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フランスはグループA1首位とネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。しかし、ボルドーで好守を見せたベルケ・オゼルを攻略するには、オウンゴールとジュニオール・クルピの代表初ゴールが必要だった。

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フランスはマトムット・アトランティックで長い時間にわたってトルコを押し込んだが、前半はオゼルの好守に阻まれ、キリアン・エンバペのゴールもハーフタイム前にオフサイドで取り消された。均衡が破れたのは49分。ラヤン・シェルキのCKをアドリアン・ラビオが頭でそらすと、ボールはエミルハン・トプチュに当たってゴールに入った。

トルコはその直後、アルダ・ギュレルのゴールで同点に追いついたかと思われたが、VARにより、その前のプレーでのオフサイドが認められ、得点は取り消された。80分には途中出場のクルピが、守備陣の間を通したシェルキのパスを流し込んで2-0とした。しかし90分、アブドゥルケリム・バルダクジュがギュレルのCKを頭で決め、緊迫した終盤となった。

シュート数はフランスの23本に対してトルコは13本だったが、オゼルが7本のシュートをセーブし、アウェーのトルコは最後まで試合に踏みとどまった。フランスにとってこの勝利は2026年の13勝目。暦年での最多勝利記録に並び、準々決勝の組み合わせ抽選でシードされることになった。

マトムット・アトランティックでのフランス代表選手の採点は以下の通り。

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GK・DF

マイク・メニャン（7/10）：36分、イスマイル・ユクセクの至近距離からのシュートを見事にセーブ。ただ、太ももの問題で後半はピッチに戻らなかった。

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サエル・クンベディ（7/10）：フランス代表初先発で大胆かつ精力的にプレー。エレン・エルマルを抑え、序盤にはラビオのヘディングにつながるクロスを送った。

ジェレミー・ジャケ（7/10）：前後半に1回ずつ、ギュレルのゴールに向かうシュートをブロック。34分にはパスを頭でつなぎ、エンバペを抜け出させた。一方、守備陣のほかの選手と同様、トルコにカウンターからスペースを突かれた際には集中を欠く場面もあった。

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イブラヒマ・コナテ（7/10）：16分にデニズ・ギュルのシュートを重要なブロックで阻み、取り消されたエンバペのゴールにつながるパスも出した。後半早々にはギュルを引き倒して警告を受けた。

アンディ・ディウフ（7/10）：左サイドでバルコラと見事に連係。序盤にはラビオへ折り返し、ハーフタイム前にはシュートをサイドネットに当てた。68分にはクルピを抜け出させ、ギュレルからボールを奪ってエンバペの決定機の起点にもなった。

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MF

ルーカス・ダ・クーニャ（8/10）：前半にバルコラのGKとの1対1の好機を演出し、エンバペもゴール前へ抜け出させた。終盤には低いシュートがポストのわずか外をかすめ、3-0に迫った。

アドリアン・ラビオ（7/10）：前半のフランスで最も活発だった選手。約18メートルからのシュートでオゼルを脅かし、クンベディのクロスには頭で合わせたが、枠を越えた。シェルキのCKをニアポストでそらしたプレーが先制点につながり、63分にエドゥアルド・カマヴィンガと交代した。

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ラヤン・シェルキ（8/10）：フランスで際立った活躍を見せた。先制点につながるCKを蹴り、絶妙な強さのパスでクルピのゴールをお膳立て。64分にはパスでエンバペを抜け出させ、82分にウォーレン・ザイール＝エメリと交代した。

FW

マイケル・オリーズ（7/10）：前後半にオゼルのセーブを引き出し、エンバペには至近距離からのシュート機会を演出したが、シュートはブロックされた。85分に代表デビューのパブロ・パジスと交代した。

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キリアン・エンバペ（7/10）：先発復帰を果たし、代表通算出場数でジダンの108試合に並んだ。前半にはバルコラの決定機を演出。ハーフタイム前のゴールはオフサイドで取り消され、オゼルにも3度阻まれた。

ブラッドリー・バルコラ（7/10）：試合を通じて左サイドでディウフとうまく連係したが、21分に完全に抜け出した場面でのループシュートは、もっと良い形で決めたかった。63分にクルピと交代した。

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途中出場選手・監督

ギヨーム・レステス（6/10）：ハーフタイムから出場し、67分にはギュレルの低いシュートを好セーブ。バルダクジュがフリーで放ったヘディングシュートには対処できなかった。

エドゥアルド・カマヴィンガ（7/10）：クルピへの逆サイドを狙ったパスで2点目の攻撃を始め、その少し前にはエンバペを抜け出させた。一方、自身のシュート2本はバーを越えた。

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ジュニオール・クルピ（8/10）：63分にバルコラに代わって出場し、絶えず脅威となった。出場後早い段階で2本のシュートを放ち、シェルキのパスを流し込んでフランス代表初ゴールを決めた。

ウォーレン・ザイール＝エメリ（6/10）：82分にシェルキと交代し、試合を締めくくる役割を担った。

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パブロ・パジス（6/10）：オリーズに代わって出場し、フランス代表デビュー。アディショナルタイムにはエンバペと巧みに連係した。

ジネディーヌ・ジダン（7/10）：クルピの投入が奏功し、フランスはグループ首位で終えた。ただ、守備での不用意なプレーにより、トルコを最後まで試合にとどまらせた。