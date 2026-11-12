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フランス代表はサン・シーロで、マイケル・オリーズの序盤の先制ゴールを生かせず、ネーションズリーグで1-3の敗戦を喫した。ジネディーヌ・ジダン監督にとって、フランス代表指揮官として初黒星となった。

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開始10分、ミカエル・オリーズがジャンルイジ・ドンナルンマの不用意なパスを逃さず、フランスが先制。アウェーのフランスは立ち上がりの主導権を握った。しかし26分、ニコロ・カンビアーギがマロ・ギュストをかわしてピオ・エスポージトの同点ゴールをお膳立て。前半終了前にはブラッドリー・バルコラのシュートがポストに阻まれた。

後半早々にはラヤン・シェルキのシュートもドンナルンマに弾かれてポストを叩いた。その後、ギュストがカンビアーギを倒してPKを献上したが、セバスティアーノ・エスポージトのキックは枠を外れた。それでもイタリアはその直後、途中出場のフェデリコ・ディマルコがダヴィデ・フラッテージの63分のゴールをアシストし、フランスの失点につなげた。75分にはダヨ・ウパメカノがアントニオ・ヴェルガラを倒して得たPKをピオ・エスポージトが決め、勝利を決定づけた。

フランスはボール保持率65％、シュート18本を記録したが、サン・シーロで初めて敗れた。グループA1ではイタリアとフランスがともに勝ち点10で並び、直接対決の結果でイタリアが首位に立つ。フランスは日曜日にトルコをホームに迎え、引き分け以上で準々決勝進出が決まる。

サン・シーロでのフランス代表選手採点は以下の通り。

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GK・DF

マイク・メニャン（6／10）：28分にセバスティアーノ・エスポージト、後半早々にはピオ・エスポージトのシュートを好セーブで阻んだ。一方、至近距離から決められた2ゴールには、ほとんど対処のしようがなかった。2本目のPKではコースを読んだものの、シュートの勢いに屈した。

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マロ・ギュスト（4／10）：忘れたい一夜となった。同点ゴールにつながる場面でカンビアーギにかわされ、その後も苦しめられた末、58分には同選手を倒してPKを献上。前半にはクロスでバルコラのチャンスを生んだが、77分にサエル・クンベディと交代した。

ダヨ・ウパメカノ（5／10）：前半終了直前には鋭い読みでイタリアのカウンターを阻止した。しかし、途中出場のアントニオ・ヴェルガラへの軽率なチャレンジでPKを献上し、フランスを決定的に苦しい立場へ追い込んだ。

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ジェレミー・ジャケ（6／10）：13分、ピオ・エスポージトのカウンターを止めて警告を受けた。いずれの失点にも直接の責任はなく、終盤のセットプレーでは大胆なオーバーヘッドキックも試みた。

アドリアン・トリュフェール（6／10）：左サイドバックから積極的に攻め上がり、前半にはシェルキのシュートチャンスをお膳立てした。イタリアの脅威の大半は逆サイドから生まれ、77分にアンディ・ディウフと交代した。

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MF

アドリアン・ラビオ（7／10）：キャプテンとしてプレッシングでチームをけん引。序盤にはデジレ・ドゥエのクロスに頭で合わせたが、ドンナルンマの見事なセーブに阻まれた。前半には素晴らしい戻りでリッカルド・カラフィオーリを止め、イタリアが最初のPKを獲得する直前にもシュートを放ったが、セーブされた。

ルーカス・ダ・クーニャ（7／10）：前半のフランスで最も活発だった選手の一人。オリーズの先制点直前にはシュートをわずかに枠の外へ放ち、その後も遠距離からゴールを狙った。後半にはラビオのチャンスを演出したが、フラッテージへの遅れたチャレンジでファウルを取られた。

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ラヤン・シェルキ（6／10）：前線の3人の背後で攻撃を組み立てた。後半にはドンナルンマにシュートを弾かれてポストに当たり、フランスの勝ち越しに最も近づいた。一方で、好位置を取ったペナルティエリア内で余計なタッチを重ねるなど、プレーが過剰になる場面もあり、82分にエドゥアルド・カマヴィンガと交代した。

FW

ミカエル・オリーズ（8／10）：キリアン・エンバペを欠くフランスで最も際立った。ドンナルンマのミスを逃さず、相手のチャレンジをかわして先制点を流し込むと、バルコラのポストを叩くシュートもお膳立てした。終盤にはわずかに枠を越えたFKを含め、遠距離から何度もシュートを放ち、最後までゴールを狙い続けた。

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デジレ・ドゥエ（7／10）：立ち上がりから活発に動き、序盤のシュートはサイドネットへ。ラビオのヘディングにつながるクロスも送った。後半半ばにはフラッテージの肘が口に当たったが、プレーを続け、77分にセニー・マユルと交代した。

ブラッドリー・バルコラ（7／10）：35分の素早い攻撃から放ったカーブをかけたシュートがポストを叩き、得点できなかったのは不運だった。序盤にはドゥエのチャンスを演出し、ドンナルンマにセーブを強いるシュートも放ったが、2度オフサイドを取られ、77分にジュニオール・クルピと交代した。

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途中出場・監督

サエル・クンベディ（6／10）：イタリアがすでに3－1とリードする中、ギュストに代わって出場し、フランス代表デビューを果たした。

セニー・マユル（6／10）：PSGのチームメイトであるドゥエに代わってデビュー。終盤、オリーズが惜しいシュートを放ったFKを獲得した。

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アンディ・ディウフ（5／10）：77分にトリュフェールと交代したが、攻め手を失ったフランスの中で試合に影響を与えられなかった。

ジュニオール・クルピ（5／10）：バルコラに代わってデビューしたが、アディショナルタイムには苛立ちからサムエレ・リッチにファウルを犯し、警告を受けた。

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エドゥアルド・カマヴィンガ（6／10）：82分にシェルキと交代し、オリーズの遠距離からのシュートをお膳立てした。

ジネディーヌ・ジダン（5／10）：率いるチームは立ち上がりを支配したものの、イタリアの同点ゴール後に陣形が崩れた。58分のラビオのシュートから25分以上にわたってシュートを放てず、4人を同時に交代させたのは3失点目の後だった。