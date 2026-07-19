フランス代表で大騒動：世界的なスター選手がディディエ・デシャン監督と公然と口論し、即座に交代させられた。

ディディエ・デシャン監督のフランス代表最終戦は、望んだ形にはならなかった。W杯3位決定戦でイングランドに4-6で敗れ、さらにレイアン・シェルキと再び公に口論になった。

ネット上で拡散した映像には、前半のドリンクタイム中にデシャン監督が同MFと口論になる場面が映っている。その時点でフランスは0－2とリードを許し、不運な展開に立たされていた。

フランスメディアは、シェルキが代表監督への不満を漏らしたと伝えている。デシャンが指示を与えた際、シェルキは手を振り払う素振りで拒否した。

ハーフタイムには0－4と大きくリードを許しており、デシャンは怒りを抑えきれずシェルキを即座に交代させた。さらに、期待外れだったフランス人選手3人もベンチに残された。

シェルキは苛立ちを隠せず、ベンチで残りの試合を無気力に見守った。2回目のドリンクタイムには、フランスが逆転を狙う中、彼がベンチの足元でうずくまる姿が映し出された。

デシャンとシェルキのトラブルは初めてではない。スウェーデン戦後にシェルキがデシャンを無視する映像も拡散された。代表での出場機会の少なさがシェルキの不満の根本原因だ。

デシャン監督は公の場でチェルキを直接批判することは避け、「序盤の采配ミスだった。選手の人柄も考慮すべきだ。私は決して指を差して非難しない」と語った。