フランス代表がイラク戦で警告：「予想外の試合になる。相手の戦術は把握している」

フランス代表DFウィリアム・サリバは、2026年W杯グループステージ第2節のイラク戦について警戒感を示した。

グループ9第2節で火曜午前に行われる次戦について、実力差はあってもフランス代表にとって楽な試合にはならないと強調した。

アーセナル所属のセンターバックは、イラク対ノルウェー戦の映像を分析するなど、チームが準備を進めていると明かした。

土曜の会見では「ノルウェー戦の一部映像を見た」と明かした。

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ロイター通信によると、サリバは「イラクは強いチームだ。予選を突破し、ボリビアに勝ち、直近の親善試合ではスペインと引き分けている。簡単な試合にはならない」と語った。

イラクは大会直前のスペイン戦で1－1の引き分けを演じたが、これまでW杯で勝利はなく、1986年の唯一の出場時は3戦全敗だった。

今大会では多くのチームが優勝候補と互角に戦っており、フランス代表もイラク戦を真剣に捉えているという。

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DFルーカス・デニスは「残留をかけた相手はフィジカルが強い。激しい試合になる」と警戒した。

デニスはさらに「相手が4-4-2でフォワードをどのように配置するかは分かっている。シンプルな試合になるだろうが、備えなければならない」と続けた。

フランスは初戦でセネガルに3-1で勝利。一方、イラクはハーランド率いるチームに1-4で敗れた。