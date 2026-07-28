フランスサッカー連盟はついに、ジネディーヌ・ジダンを新たなフランス代表監督として正式に発表した。これにより、ディディエ・デシャンの後任に就くことになる。

フィリップ・ディアロ会長は火曜日の午前、フランスサッカー連盟による緊急記者会見でジダンをお披露目した。新指揮官は8月1日に就任し、4年契約にサインを交わしている。

「私は何度も言ってきたが、フランス代表以上に素晴らしいものはない。だからこそ、代表監督になることは喜びであり、もちろん大きな誇りでもある」とジダンは語った。「この4〜5年で多くのオファーを断ってきた。レアル・マドリーの後、私が望んでいた仕事はただ一つ、フランス代表監督になることだった」

“ジズー”はフランスを2028年欧州選手権、そして2030年ワールドカップへ導き、新たな成功を収めなければならない。フランス代表の選手として、彼はすでにそうした成功を手にしている。1998年にはワールドカップを制し、その2年後には欧州選手権優勝も成し遂げた。2006年ワールドカップでは準優勝に終わり、マルコ・マテラッツィに有名な頭突きを見舞った後、レッドカードとともに国際舞台に別れを告げた。

元レアル・マドリー監督は、以前からデシャンの理想的な後任候補と見なされていたが、その就任をめぐっては長らく沈黙が続いていた。ジダンは2025年11月の時点から、フランスの新監督として盛んに名前が挙がっていた。デシャンはそれ以前に、ワールドカップ後に退任することをすでに発表していた。

デシャンは14年間務めたレ・ブルーの監督を退任する。この期間に2018年ワールドカップと、2021年のネーションズリーグを制覇した。2025年1月、フランス人指揮官は2026年ワールドカップ後に去ることを明らかにしていた。最後の大会では、フランスは期待外れの4位に終わった。