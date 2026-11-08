フランスメディア、ミカ・ゴッツに容赦なし　そろって同じ問題を指摘

フランスメディアは、ミカ・ゴッツのプレーにまだ納得していない。ベルギー人アタッカーはパリ・サンジェルマン対トロワの一戦で先発したものの、フランス各紙の見方では、ほとんど存在感を示せなかった。「あまりに引っ込み思案で消極的だった」との評が目立つ。

ゴッツは昨夏、4500万ユーロでアヤックスから加入した。左ウイングの同選手はこれまで主に途中出場にとどまっていたが、土曜夜の試合ではPSGの先発メンバーに名を連ねた。

リーグ・アン首位のPSGはイリア・ザバルニーのゴールで1-0の勝利を収めたものの、安心できる勝ち方ではなかった。試合後、フランスメディアでは新加入のゴッツについて多くの論評が出た。

『レキップ』は厳しく、そのプレーに4点をつけた。「直近のリーグ・アン出場2試合では3度にわたって決定的な働きを見せたが、ベルギー人選手はその勢いを維持できなかった。左サイドであまりに存在感が薄く、試合に影響を与えることは一度もできなかった」

地元紙『ル・パリジャン』も、トロワ戦でのゴッツの出来を低く評価した。「直近で2ゴールを挙げた後だったが、あまりにも消極的だった。本当にもっと良いプレーをしなければならない」。同紙も4点をつけている。

『RMC Foot』も、このアタッカーについて同様の見方を示した。「ボールコントロールは素晴らしいが、ピッチ上ではあまりに引っ込み思案だ。自ら手を挙げ、主導権を握らなければならない。彼のトラップにはリオネル・メッシを思わせるところがあるのだから」