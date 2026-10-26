ミカ・ゴッツが月曜日、パリ・サンジェルマンで初めて真の実力を見せた。アヤックスから加入したアタッカーに以前は懐疑的だったフランスメディアも、そのプレーに感銘を受けている。

途中出場のゴッツは1ゴール1アシストでリヨン戦の2-0の勝利に大きく貢献。この結果もあり、PSGはフランスで首位に立った。

『レキップ』は「途中出場の選手たち（マユルとゴッツ、編集部注）のおかげでPSGが首位に」と見出しを打ち、ベルギー人選手のゴールを称えた。「強烈なシュートでGKドミニク・グライフにまったく反応の余地を与えなかった」

『フット・メルカート』は、ゴッツの活躍によってPSGが試合の主導権を握る様子を伝えた。「ベルギー人選手はすぐにインパクトを与えた。まずプレー強度で、続いて決定力で完璧な形で試合に入り、PSGでの初ゴールを決めた」

以前は特に厳しい評価を下していた『ル・パリジャン』は、クヴヒチャ・クヴァラツヘリアが長期離脱していることもあり、これがゴッツの転機になると見ている。地元紙は「ミカ・ゴッツが名実ともにPSGの選手となったのは、まさにこの夜かもしれない」と書き始めた。

「新加入選手が強い印象を残し、相手を驚かせる瞬間だ。デジレ・ドゥエは2024年12月、レッドブル・ザルツブルクとのチャンピオンズリーグの試合で1ゴール1アシストを記録し、PSGで忘れられない存在となった。今、歴史が繰り返されている。しかも、リヨンは当時のオーストリア勢より強い可能性が十分にある」

『ル・パリジャン』はさらに続けた。「現在負傷している選手たちは、自分たちの不在をチームが見事に補い、成長を続けるミカ・ゴッツをはじめ、新たな顔ぶれが加わったことを知るだろう。新しいチームメイトたちは月曜日の夜、早くも彼にPSGの鍵を託した」