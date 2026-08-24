フランス・メディアは、ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマンでのデビューを厳しく評価した。FWはスタッド・レンヌとの2-2の引き分けで、好印象を残せなかった。

ゴッツは2週間前、5200万ユーロでアヤックスから加入した。ベルギー人ウインガーはPSGと2031年半ばまでの契約を結んでいる。

この左ウイングは日曜夜のPSG開幕戦でベンチスタートとなったが、ハーフタイムからピッチに立った。クヴィチャ・クワラツヘリアとの交代だった。

ハーフタイムの時点でパリSGはすでにレンヌ相手に0-2とリードを許していたが、ゴッツとフェラン・トーレスの投入後、チームは同点に追いつくことに成功した。スペイン代表FWが2得点を挙げ、最終スコアを2-2とした。

そのため、フランスの各紙ではトーレスが大きく称賛される一方、ゴッツはまだ説得力あるプレーを見せられなかった。『Foot Mercato』はKRCヘンク育ちのこの選手に対し、プレー内容に4点をつけている。

「最初のボールタッチで、すでにオフサイドだった。大胆さを欠いたプレーに終始し、レンヌの守備陣を苦しめることもできず、シュートチャンスもふいにした」と同メディアは結論づけた。

地元紙『Le Parisien』も納得していなかった。こちらもゴッツに同じく不合格点（5点）を与えた。