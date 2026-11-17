共有 GOALをGoogleでフォロー

フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長が、FIFA会長の座を懸けてジャンニ・インファンティーノに挑戦する見通しだ。物議を醸す民間投資計画を巡って現体制への信頼を失ったUEFAは、ディアロへの支持で全会一致した。

広告

ディアロ、FIFA会長選への挑戦へ

フランスサッカー連盟（FFF）のディアロ会長が、来年のFIFA会長選でインファンティーノに挑む見通しとなった。UEFA理事会に所属する各国協会の代表から全会一致の支持を得て、立候補を強く促されている。

欧州サッカーを統括するUEFAは8月、現体制に代わる信頼できる候補者を探すと表明していた。ディアロの立候補は、火曜日に行われるFFF理事会での正式な承認にかかっている。

UEFAが新たな方向性を要求

UEFAが世界のサッカー界に新たな指導者を求める背景には、インファンティーノの最近の商業戦略に対する強い懸念がある。元アーセナル監督の アーセン・ヴェンゲルが週末に立候補を否定 すると、ディアロが欧州の推す候補として急浮上した。

一致した立場を示すUEFAの声明には、こう記されている。「FIFAの方向性に対する深刻な懸念を背景に、各国協会は世界のサッカー界における結束と信頼の回復を求めた。

広告 広告

「各国協会はまた、世界のあらゆる地域でのサッカーの発展を使命の中心に据え、最高水準のガバナンスを維持し、加盟協会、大陸連盟、サッカー関係者と緊密に協力するFIFAを求めた。この目標の達成に必要な指導力をフィリップ・ディアロが発揮できると、全面的な信頼を表明した」

Related Topics

インファンティーノの商業計画が対立の要因に

インファンティーノへの信頼が崩れた主な原因は、大きな議論を呼んだ 民間投資を募る提案 にある。スイス出身のインファンティーノは、ワールドカップとその他のFIFA主要大会の商業面を民間企業に管理させることを望んでいた。

インファンティーノ の投資構想が8月に3大陸から強く拒否された際、その立場は極めて危うく見えた。複数の主要な盟友も、この物議を醸す計画が密室でどのように策定されたのかについて、深い懸念を公に示した。

広告

これを直接の受け、UEFAの代表らは「最高水準のガバナンス」を維持し、世界のサッカーの発展を再び使命の中心に据えるFIFAを求めている。

会長の座を巡る厳しい戦いへ

欧州から力強い支持を得ているものの、ディアロがインファンティーノを退けるには、極めて困難で複雑な戦いが待ち受ける。現職のインファンティーノは4期目を目指して立候補する予定で、ここ数カ月、世界各地の盟友から支持を取り付けてきた。

広告

インファンティーノは会長職を維持するため、アフリカ、アジア、オセアニア、南米の各連盟から強力かつ決定的な支持を得ると見込まれている。ただし、今回の選挙で現状を変えようとしているのはディアロだけではない。日本サッカー協会名誉会長の田嶋幸三と、元トッテナムDFのラモン・ベガも、会長選への立候補の意向を表明している。