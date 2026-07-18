フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、ディディエ・デシャン監督の後任を7月末までに発表すると表明した。9月1日からはジネディーヌ・ジダン氏が就任するとの見方が強まっている。

ディアロ会長は、マイアミでのW杯3位決定戦（対イングランド）を前にテレビ局「beIN SPORTS」の取材に応じ、「ディディエと彼のチームの努力を尊重し、W杯終了まで待つと述べた。今月末には後任が明らかになる」と語った。

新監督の人選については依然として明言を避けているが、ディシャン監督の最後の試合となる今日、フランスサッカー界のレジェンド、ジダンが「レ・ブル」を率いるとの見方が強い。

ディシャンへの表彰式

ディアロ会長は、14年間フランス代表を率いたディシャン氏を称える式典を連盟が開催する可能性に言及し、「まずは選手たちがイングランド戦で彼に敬意を示すことを願っている。我々は彼と今後の選択肢を話し合うだろう。連盟やフランスサッカー界が彼にどれほど感謝しているか、彼も理解していると思う」と語った。

ディシャンは2018年ロシアW杯優勝、2022年カタールW杯準優勝、2021年ネーションズリーグ優勝を果たした名将だ。

後任最有力候補はジダン

後任の最有力候補は、2016～2018年にレアル・マドリードをCL3連覇に導いたジダンで、9月1日の正式就任が濃厚だ。