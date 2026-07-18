フランスは3位決定戦でイングランドに完敗した

フランスはW杯3位決定戦で惨敗。前半終了時点で0－4とイングランドにリードを許した。

フランス代表のウスマン・デンベレはベンチスタート。イングランド代表ではジュード・ベリンガム、ハリー・ケイン、アンソニー・ゴードンがベンチに名を連ねた。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは開始3分、デクラン・ライスがペナルティエリア外から先制点を奪った。

イングランドは勢いづき、ラッシュフォードの至近距離シュートはフランス守備に阻まれた。 フランスも反撃し、シェルキがヘンダーソンに迫った。しかしイングランドは再三攻め込み、サカの追加点がオフサイドで取り消された。

しかし直後、ライスの絶妙なCKをコンサが右隅に頭で叩き込み0－2。ムバッペはフランスが水分補給タイムを必要とするほど出鼻をくじかれた。後半開始早々、ムバッペはヘンダーソンをかわしたが、ゲヒがゴールライン上でクリアした。 オフサイドの旗が上がったが誤審だった。

30分過ぎ、マイク・マイニャンはラッシュフォードの強烈なシュートを拳でブロック。その後も攻防は続き、ムバッペはヘンダーソンに阻まれた。ラッシュフォードのパスを受けたサカがネットを揺らし0－3。フランスの守備は再び崩され、前半終了間際には試合の緊張感が薄れた。 ハーフタイム直前、サカが0－4とし、前半は終了した。