フランススポーツ省は2024年、W杯開催準備の可否を調査し、結果は前向きだった。このため、まだ開催地が決まっていない次回大会への立候補が報じられている。

2030年大会はスペイン・ポルトガル・モロッコ（開幕戦はアルゼンチン・パラグアイ・ウルグアイ）、2034年大会はサウジアラビアで開催されるため、フランスが立候補できるのは早くても2038年となる。 2030年大会は欧州・アフリカ・南米、2034年大会はアジアでの開催が決まっているため、FIFAの慣例では2038年はCONCACAFの番となる。そのため米国は、直近大会からわずか12年での再開催を狙っている。

そのため、現在検討中のフランスの立候補は2042年大会に延期される見込みだ。その頃には出場チームが64に増えている可能性があり、フランスは開催支援を必要とするかもしれない。『ル・パリジャン』紙は、隣国ドイツを共同開催国として挙げている。

フランスが最後にW杯を開催したのは1998年、ドイツは2006年である。

フランスが最後に自国開催した1998年大会では、ジネディーヌ・ジダン率いる「レ・ブルー」が優勝。直近では2016年EUROで準優勝した。

ドイツでは2024年欧州選手権が直近のホーム大会で、準々決勝敗退だった。2006年大会は「夏の童話」として記憶され、開催国ドイツは3位に入った。