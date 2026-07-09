フランスはモロッコを圧倒し、W杯準決勝進出を決めた。ムバッペの容体が懸念される。

フランスは圧倒的な強さでワールドカップ準決勝進出を決めた。フォックスボロのジレット・スタジアムで行われた試合で、モロッコを2－0で下した。後半開始から6分間でキリアン・ムバッペとウスマン・デンベレがそれぞれ得点を挙げた。 準決勝の相手はスペインまたはベルギー。ただし、ムバッペの出場は不調で交代したため不透明だ。

モロッコは負傷のサイバリに代わりエル・カンヌスが最前線へ。左ウイングにはタルビが入った。センターバックのマズラウィ、左サイドバックのサラ・エディンも先発した。

フランスは序盤から主導権を握り、開始4分にはダヨ・ウパメカノがフリーでヘディングを放ったが、枠を捉えられずヤシン・ブヌーがセーブした。

モロッコは序盤を乗り切ると、守備ブロックを崩さずカウンターを狙った。それでもチャンスはフランスに偏り、ドゥエのクロスにデンベレが合わせたヘディングもわずかに枠を外れた。

直後、マズラウィが抜け出したムバッペに遅れたタックルでファウル。テッロ主審は即座にPKを宣告し、ムバッペがキッカーを務めたが、弱く低いシュートはブヌーに読まれた。

それでもフランスが先制できなかったのは、小さな奇跡だった。中盤でアユブ・ブアディがボールをロストし、ドゥエがブヌーに迫ったが、シュートは弱く止められた。

後半、モロッコは素早く攻め込み、フランス陣へ頻繁に侵入した。スペースは生まれたが、決定機には至らなかった。やがてフランスが再び主導権を握る。

60分、ディオプの対応が遅れ、ムバッペがスペースを得て中央を突破。右足でファーサイドに流し込み1－0。

今大会8点目、通算20点目（リオネル・メッシの21点にあと1点）となったこのゴールはモロッコに大きなダメージを与えた。その6分後、ムバッペのパスを受けたデンベレがペナルティエリア外から右足で流し込み2－0とした。

モロッコには終盤にフランスを追い詰めるだけの質と層の厚さが欠けていた。83分になってようやくマイク・マイニャンがモロッコからの初シュートを処理したことが、その状況を物語っていた。アゼディン・ウナヒの狙い撃ちも、フランスGKにとっては容易な獲物だった。



