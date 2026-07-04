フランスはパラグアイの消極的な戦術を破り、準々決勝でモロッコと対戦する。

フランスは苦戦しながらもワールドカップ準々決勝に進出した。パラグアイは執拗なファウルで得点を許さなかったが、キリアン・ムバッペのPKで1-0で敗れた。フランスは木曜日21時（オランダ時間）にモロッコと対戦する。

パラグアイは32強でPK戦の末にドイツを破ったが、今回も荒いファウルを繰り返した。

パラグアイは開始から守りを固め、ムバッペ、デンベレ、オリゼ、バルコラの攻撃陣も苦戦。気温40度に迫る酷暑もプレーを困難にした。

前半終了間際にマヌ・コネのシュートがオーランド・ギルのゴールをかすめたが、枠を外れた。後半開始早々、ムバッペが好機を迎えたものの、押し込まれてヘディングを枠に飛ばせなかった。

マティアス・ガラルサがムバッペの腕を殴る場面もあったが、ウズベキスタンのイルギズ・タンタシェフ主審とVARは反応しなかった。 その後も審判団は、ムバッペへのスライディングやガブリエル・アバロスの肘打ちなど、パラグアイの多くのファウルを見逃した。

後半もフランスはギルの守るゴールを崩せなかった。途中出場のドゥエがゴメスの足に絡み、得たPKをムバッペが沈めて1-0。

終盤もパラグアイは攻撃力を欠き、試合はフランスが制した。次戦のモロッコ戦へ視線を移す。