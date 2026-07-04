フランスはアイユーブ・ブアディを逃したことを後悔している。大きな損失だ。

モロッコ代表の18歳MFアイユーブ・ブアディは、2026年W杯での卓越したプレーで世界を魅了し、欧州ビッグクラブの注目を集める新星となっている。

フランスサッカー連盟（FFF）技術ディレクターのオーベール・フォルニエ氏は、ウェブサイト「ザ・アスレティック」に「この有望なリール所属選手をモロッコに奪われたのはフランスサッカーにとって大きな損失だ。我々は長年彼の才能を追跡し、同世代で唯一無二と認識していた」と語った。

彼はかつてフランス代表のユースでプレーしたが、モロッコが争奪戦の末に獲得。今大会では「アトラスの黒豹」の布陣に欠かせない存在となっている。

大会前、フランス代表のディディエ・デシャン監督はブアディを候補に含めていたが、中盤の競争が激しく、即戦力としての出場を約束できなかった。デシャン監督は「まだ準備ができていない」と判断したが、モロッコ代表は彼をスタメンとして歓迎した。

フランス側関係者は、モロッコ側が関係者による度重なる訪問や家族との直接連絡を通じてより強い関心を示し、それが獲得競争でモロッコに有利に働いたと説明した。

ブラジルとの初戦から、彼は若さを感じさせない技術と戦術眼で世界中のファンを魅了。レアル・マドリードやマンチェスター・シティなどビッグクラブがすでに注目している。

本日土曜日のカナダ戦では、モロッコをベスト8へ導き、大会初となる快挙を狙う。