フランスの汚点……たった1試合で24枚のレッドカード！

フランスのアマチュアサッカー界では前例のない光景が繰り広げられた。モルビアン県で行われた地域ダービーは、大規模な乱闘へと発展し、憲兵隊の出動や一挙に24枚のレッドカードが提示される事態となり、地元サッカー史における「汚点」と評された。

平凡な試合から大混乱へ

アヴェニール・ド・ジリエとアンディペンダン・ド・ムロンの間で行われた地域2部リーグの試合は、2-2の引き分けで終了し、当初は順調に進んでいた。

しかし、試合終了のホイッスルは、新たな混乱の始まりに過ぎなかった。両チームのサポーターの間で口論が勃発し、瞬く間に選手や保護者も巻き込んだ集団乱闘へと発展したのだ。

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『Ouest-France』紙によると、ムロンの選手の一人の父親が息子を守るためにピッチに乱入し、口論は激しい乱闘へと発展した。観客の間でパニックが広がる中、頭部への打撃も飛び交った。

審判が24枚のレッドカードを提示

状況を収拾しようと必死になった主審は、可能な限り厳しい措置を講じ、試合に出場した27人の選手のうち24人にレッドカードを提示した。ジリエ13人、モロン11人という、フランスのサッカー界では前例のない光景となった。

目撃者によると、乱闘の最中に一部の参加者が棒を使用していたという。乱闘が事実上終息した後、事態を収拾するために国家憲兵隊が介入した。

今後数日中に地域規律委員会がこの件を審議する見通しで、両クラブに対して厳しい処分が下される可能性があると予想されている。

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