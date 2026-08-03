アメリカ人スリーポイントシューターの名手アーモニ・ブルックスが、ヨーロッパの移籍市場で再び脚光を浴びている。新天地となるフランスのアスヴェル・ヴィルールバンヌが深刻な財政危機に見舞われ、年俸200万ユーロを超える2年契約を結んでいたにもかかわらず、同クラブが合意を白紙に戻したためだ。

スペイン紙『アス』によれば、28歳で身長1.94メートルのこの選手は、フランスのクラブを去る寸前にあるという。同クラブはユーロリーグでわずか8勝30敗という壊滅的なシーズンを送った後、苦しい時期を迎えており、これがチームの大幅な入れ替えを促した。

フランスのクラブの財政問題がブルックスの退団を目前に迫らせており、フランシスコに続いて退団者リストの次に名を連ねると見られている。テキサス州ウェイコ出身のこの選手には、複数の魅力的なオファーが寄せられている。

セルビアの報道によると、パルチザン・ベオグラードは同選手獲得競争から撤退したが、レアル・マドリード、ツルヴェナ・ズヴェズダ・ベオグラード、そしてスペインのバレンシア・バスケットの間では依然として争奪戦が続いている。

15年ぶりに無冠に終わった初めてのシーズンの後、全面的な再建に取り組むレアル・マドリードは、2026-2027シーズンに向けて複数の選手でチームを補強することが急務となっている。

これまでのところ、王者クラブにはハイメ・プラデーリャ、ミカエル・ヤンツォネン、ティモシー・ルワウ＝カバロが加入し、一方でファクンド・カンパソ、アンドレス・フェリス、セルヒオ・ジュル、テオ・マレドン、アルベルト・アバルデ、ガブリエル・デック、チュマ・オケケ、負傷中のウスマン・ジャルバ、そしてエディ・タバレスがチームに残留した。

ブルックスとの契約という選択肢が強く再浮上している。とりわけ、このアメリカ人選手はレアル・マドリードが求めるもの、すなわちヨーロッパのバスケットボールで豊富な経験を持ち、スリーポイントラインから違いを生み出せる攻撃的なウイングという条件に完全に合致しているためだ。