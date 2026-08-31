フランスのニースに所属するアルジェリア代表MFイシャク・ブダウィが、両クラブが約800万ユーロでの移籍について基本合意に達したことで、サウジアラビアのアル・イテハドへの加入に近づいた。サウジアラビア・リーグへの移籍完了に向けては、最後のステップを残すのみとなっている。

フランス紙「レキップ」によると、ニースとアル・イテハドはブダウィの移籍について合意に達し、サウジアラビアのクラブは26歳の同選手の同意も取り付けた。あとはこの種の移籍を承認する機関であるサウジ公共投資基金（PIF）の承認を得るのみだという。

最終的な承認が下りれば、ブダウィはメディカルチェックを受けることが可能となり、アル・イテハドへの正式な移籍契約の締結へと進む見通しだ。主要な関係者は取引の詳細についてすでに合意している。

ブダウィは、アルジェリアのパラドゥから加入して以来7年間続いたニースでの日々に区切りをつける準備を進めている。この間、彼はフランス・リーグの試合を戦い、チームの中盤における主力の一人としての地位を確立した。

このアルジェリア代表選手のアル・イテハドへの移籍は、ニースとの契約満了までわずか1年を残した時点で実現するもので、これによりフランスのクラブは、選手が最終年に入るのを待つのではなく、移籍を承認して金銭面でこの取引を有効活用する形となった。

移籍は時間の問題となっており、ブダウィはアル・イテハドへの移籍とサウジアラビア・リーグでの新たな挑戦の正式発表に先立ち、メディカルチェックを実施するための最終的なゴーサインを待っている状況だ。